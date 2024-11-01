KKTC Meclis binası yıl sonunda teslim edilecek

KKTC İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANACAK



Bakan Kurum, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan yüksek mahkeme binası ve Millet Kütüphanesi'nin de kasım ayında ihalelerinin yapılacağını, inşasını da yine TOKİ'nin üstleneceğini açıkladı. Sıfır Atık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erken Uyarı Sistemi, tapu kadastro dijital sistemleri ve coğrafi bilgi alt yapısı gibi projelerde KKTC ile iş birliği protokollerinin imzalanacağını dile getirdi.



KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: SİZ BU İŞLERİN UZMANISINIZ



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu proje bu aşamaya gelmiştir. Siz; Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işlerin uzmanısınız. Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. 6 Şubat depremi sonrasında da süratle çalışmaların devam ettiğini biliyoruz" dedi.