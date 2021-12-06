Knowyourx’te üst düzey atama

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri şirketlerinde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan sektörün tanınmış ismi Barbaros Özdemir, DDTECH bünyesinde yer alan KnowYourX markasının yeni CEO'su oldu.

Yeni ürünleri ve yatırımlarıyla da sektörde ses getiren DDTECH Şirketler Grubu, üst yönetimine sektöründe önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.

Özdemir, iş hayatına başladığı 1990 yılından itibaren dijital dönüşüm, pazarlama ve satış liderliği rollerinde HP Hewlett Packard Türkiye, Borusan Telekom gibi sektör lideri şirketlerde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Aralık 2007 tarihinden itibaren Turkcell Superonline Genel Müdür Yardımcılığı, Turkcell Kurumsal Satışlar Direktörlüğü, Lifecell Ventures & Turkcell Europe Genel Müdürlüğü ve son olarak da Radore Veri Merkezi CEO'su pozisyonlarında görev alan Özdemir, IMD Business School Uluslararası Liderler Programı üyesidir.