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Giriş Tarihi: 6.12.2021 14:21 Son Güncelleme: 6.12.2021 14:24

Knowyourx’te üst düzey atama

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Knowyourx’te üst düzey atama

Şirketlerin dijital dönüşümüne liderlik eden teknoloji danışmanı, DDTECH Şirketler Grubu bünyesindeki KnowYourX’in yeni CEO'su Barbaros Özdemir oldu.

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri şirketlerinde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan sektörün tanınmış ismi Barbaros Özdemir, DDTECH bünyesinde yer alan KnowYourX markasının yeni CEO'su oldu.

Yeni ürünleri ve yatırımlarıyla da sektörde ses getiren DDTECH Şirketler Grubu, üst yönetimine sektöründe önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.

Özdemir, iş hayatına başladığı 1990 yılından itibaren dijital dönüşüm, pazarlama ve satış liderliği rollerinde HP Hewlett Packard Türkiye, Borusan Telekom gibi sektör lideri şirketlerde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Aralık 2007 tarihinden itibaren Turkcell Superonline Genel Müdür Yardımcılığı, Turkcell Kurumsal Satışlar Direktörlüğü, Lifecell Ventures & Turkcell Europe Genel Müdürlüğü ve son olarak da Radore Veri Merkezi CEO'su pozisyonlarında görev alan Özdemir, IMD Business School Uluslararası Liderler Programı üyesidir.

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Knowyourx’te üst düzey atama
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