Denizbank, 2022'de KOBİ'lerin finansmana erişimleri için pozitif ayrımcılık yapacak. KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, sadece KGF ve Nefes Kredileri ile 150 bin KOBİ'ye 30 milyar TL kaynak sağladıklarını belirterek, "Bundan sonra da KOBİ'lerin yanında olacağız. Bu yıl kredilerde yüzde 40 büyüme beklentimiz var" dedi.

KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin belkemiği. İstihdam içindeki payları, gelişmiş ülkelerin ortalamalarından yüksek. Fakat toplam kredilerden aldıkları pay genellikle düşük kalıyor. KOBİ'lerin finansmana erişimde sıkıntı yaşamamaları için neler yapıyorsunuz?

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon işletme var. İşletmelerin yüzde 99'u KOBİ. KOBİ'lerin GSYH payı yüzde 53, istihdam payı yüzde 82, kredilerdeki payı yüzde 24. Gelişmiş ülkelerde bunun tam tersi. KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda Denizbank olarak her zaman elimizi taşın altına koyduk. KOBİ'lerimize sadece kredi ve yatırım desteği sunmak değil, aynı zamanda yatırım finansmanı, sigorta, işletme sermayesi gibi desteklerle en kolay, en hızlı ve en uygun maliyetle ulaşabilecekleri banka olmak istiyoruz. Kredi Garanti Fonu Destekli Krediler, Nefes Kredisi ve KOSGEB Sıfır Faizli Kredi imkânlarını en iyi kullanan bankalardan biri olduk. Bunların yanı sıra İşletme Kart ürünümüz ve Hızlı Kredi hizmetimizle esnafın finansmana ulaşmasını çok basit hale getirdik.

KOBİ kredileri % 40 büyüyecek



% 40 BÜYÜME HEDEFİ



Bankada KOBİ kredilerinin payı ne kadar? 2022'de bu paydaki büyüme hangi seviyelere gelebilir?

KOBİ kredilerimizin toplamı 30 milyar TL. Gayrinakdi kredilerle bu rakam 45 milyar TL'ye çıkıyor. Uygun maliyetlerle KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Bundan sonra da KOBİ'lerin yanında olacağız. Bu yıl kredilerde yüzde 40 büyüme beklentimiz var. 2022'de KOBİ'leri pozitif ayrıştıracağız. KOBİ kredilerinde takip oranı yüzde 6 civarında. KOBİ'lerin nakit dengesine uygun finansman modelleri oluşturmaya önem veriyoruz. Bu da geri dönüşleri kolaylaştırıyor.







KGF'YE İLGİ BÜYÜK



60 milyarlık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli krediye başvurular nasıl?

Şubelerimizin hızlı aksiyonu ile müşterilerimizden yoğun talep aldık. Talep dağılımı içerisinde İhracat Destek Paketi ve kartlı ödeme sistemleri kapsamında sunulan İşletme Harcamaları Destek Paketi'ne ilgi büyük. Bu hassas dönemde de tekrar elimizi taşın altına koyarak piyasada finansman bulmanın zorlaştığı bu dönemde KGF paketini önemli bir fırsat olarak görüyoruz ve ilk günden bu yana olduğu gibi destekliyoruz. İlk etapta 1.6 milyar TL kullandıracağız.



150 BİN KOBİ'YE 30 MİLYAR TL



Pandemi süreci KOBİ'ler için zorlayıcı oldu. Siz de TOBB ile birlikte 2020 ve 2021'de Nefes Kredisi projesini devreye aldınız. Bu paketle kaç KOBİ'ye destek sağlandı?

2017'de ilk Nefes Projesi önümüze geldiğinde, hiç tereddüt etmeden tek özel banka olarak yerimizi aldık, 2020 yılında ise tek banka olarak bu projede yer aldık. Bugüne kadar sadece Nefes, KOSGEB ve KGF kapsamında 150 bin KOBİ'ye toplamda 30 milyar TL kaynak sağladık. KOBİ'lerin güçlenmesine yönelik yapılan her türlü yatırımın Türkiye ekonomisinin güçlü geleceğine hizmet edeceğini biliyoruz.







KREDİDE DİJİTAL ROBOT DEVRİ



Dijitalleşme atılımlarınız KOBİ'lere ne gibi faydalar sağlıyor?

KOBİ müşterilerimizin yüzde 60'tan fazlası işlemlerini MobilDeniz üzerinden gerçekleştiriyor. Deniz'e Çek Gönder gibi yenilikçi mobil uygulamalar sayesinde KOBİ'lerin şubeye gitmeden faturalı çeklerinin karşılığını öğrenerek hızlıca nakde ulaşmalarını sağladık. Sektörde bir ilki gerçekleştirerek kredi teklif sürecinde dijital robot değerlendirme aşamalarını etkin şekilde kullanıyoruz. "KOBİ-TEK" dijital robotik süreçle şubelerimiz müşterilerimizin kredi taleplerine daha hızlı yanıt veriyor. Tüzel Dijital Onay ile ıslak imza gerektiren birçok evrak artık ulaşılabilir durumda. Ocak sonu itibariyle de 6 bin KOBİ müşterimiz bu hizmetimizden faydalanıyor.



KADIN GİRİŞİMCİYE 220 MİLYON TL DESTEK



Kadın girişimcileri ne tür destekler veriyorsunuz?

Hâkim ortağı kadın olan müşterilerimize destek olabilmek amacıyla Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) kaynak sağlayarak, KGF ile 30 Mart 2023'e kadar geçerli TurWIB protokolünü imzalayan sektördeki ilk banka olmaktan gurur duyuyoruz. 220 milyon TL'lik fon sağladık. Mart sonunda bitiriyoruz ama arkası gelecek.



İHRACATÇI-İMALATÇI KOBİ'LER ODAĞIMIZ



KOBİ'lere yönelik diğer faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

KOBİ'lere verdiğimiz desteği sadece finansmanla sınırlı tutmuyoruz. İhracatçı-imalatçı KOBİ'lere yönelik odağımızı artıracağız. Dış Ticaret Paketimiz'le uluslararası ticarette güvenli bir şekilde büyümeleri için destekçi olmaya devam edeceğiz. Ülke genelinde 700'e yakın şubede 1.085 portföy yöneticimizle KOBİ'lerimize hizmet veriyoruz.