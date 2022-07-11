KOBİ vadisinden eğitim atağı

Kuruluşundan bugüne hızlı bir şekilde gelişen ve büyüyen sanayi dünyasının üniversitesi olan OSTİM Teknik Üniversitesi 70'den farklı ülkeden öğrenci profili, yürütülen Avrupa Birliği Projeleri, Uluslararası Fonlar ve Ar-Ge çalışmaları ile dünyada akademik alanda önemli ve bilinir bir eğitim kurumu haline geldi. Son yıllarda özellikle Türkistan coğrafyasında yürütülen görüşmeler ve ziyaretler neticesinde OSTİM Teknik Üniversitesi ortak iş birliği çalışmalarına hız verdi. Türk Kırgız Manas Üniversitesi ile akademik personel değişimi sağlarken, teknoloji transferi ofislerinin yürüttüğü iş birliği ile Ar-Ge projelerine öncülük edilmeye başlandı. Kırgızistan hükümetine Bölgesel Kalkınma Modeli konusunda teknik danışmanlık verilirken, bu ülkenin Batken bölgesinin OSTİM Modeli ile kalkınmasına öncülük edecek akademik rapor çalışması ile katkı sağlandı.Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan bir dizi inceleme için gelen akademisyenler ve Teknoloji Transfer Merkez Koordinatörleri OSTİM Teknik Üniversitesi'nin çalışma prensipleri ve projelerini inceledi. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürünün hazır bulunduğu toplantıda ikili iş birliği anlaşmaları imzalanarak çalışmaların resmi ve planlı bir zeminde yürütülmesi konusunda mutabakat sağlandı.OSTİM Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın; "Bu ülkeler bizim dost kardeş ülkelerimiz, burada olmalarından çok mutlu olduk. Üniversitemizin misafiri olarak buradalar ancak OSTİM paydaşı olan Teknopark, Organize Sanayi Bölgemiz, Kümelerimiz ve KOBI'lerimiz olarak konuklarımıza tüm desteği sunmaya hazırız. Biz OSTİM olarak her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim gönlümüz, kurumumuz ve bölgemiz olası iş birliklerine açık. Bu ülkelerden gelen her bir misafir bizim için özel bir yer ifade ediyor"