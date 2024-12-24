KOBİ ve ihracatçılara finansman müjdesi

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri finans ekosistemini bir araya getirdi. Zirve, finansal regülasyonlardan yeni bankacılık modellerine, sürdürülebilir finansmandan kripto varlıklara kadar sektörün geleceğini şekillendirecek kritik konulara ev sahipliği yaptı. Bölgesel ve küresel bir aktör olarak güçlenen Türkiye'nin 2025'te de güçlenen ekonomisiyle pozitif ayrışmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.

KREDİ SINIRI GEVŞİYOR

Zirve kapsamında 12. kez düzenlenen Para Sohbetleri'nde A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in konuğu olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Kısa vadede üzerinde çalıştıkları alanları anlatan Şimşek, hem KOBİ'lere hem ihracatçılara müjdelerini sıraladı. Şimşek, KOBİ'lerin aylık kredi büyüme sınırının gevşetilmesi, ihracat reeskont kredilerinin maliyetlerinin düşürülmesi, YTAK ve benzeri uygulamaların hızlandırılması, Kamu İhale Reformu ve KİT Yönetişim Reformu ile ilgili çalışmanın bittiğini ve AK Parti Grubu'na gönderildiğini söyledi. Şimşek, 2025'in ilk çeyreğinde ihracata ciddi destekler sunacaklarının altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ ARTIYOR

2025 yılında küresel ekonomide Türkiye'yi ilgilendiren konulara değinen Şimşek, "Birincisi ana ticaret ortaklarımız yani Avrupa Birliği, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya bu bölgelerde ekonomi canlanacak. İkinci olarak küresel dezenflasyon, yani dünyada enflasyon düşüyor ve dolayısıyla küresel finansal koşullar daha destekleyici hale geliyor. Emtia fiyatlarında herhangi bir artış öngörülmüyor. Son olarak ciddi jeopolitik gelişmeler var. Aslında ticarette parçalanma riskleri var. Fakat Türkiye'nin artan bir stratejik öneminin ön plana çıktığı bir yıla girmek üzereyiz" dedi. Kısa vadeli dünya ekonomisinin görünümüne bakıldığında, Türkiye'nin lehine trendler içerdiğin belirten Şimşek, "Uzun vadeli trendlere bakarsanız sorunlar var, yapısal sorunlar var ama Türkiye'nin avantajları var" diye konştu. Türkiye'nin kamu borçluluğunda dünyanın en iyi ülkeleri arasında bulunduğunun altını çizen Şimşek, "Bizde kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 25. Benzer ülkelerde ise bu oran yüzde 70'lerde bulunuyor" dedi. Küresel ticarette korumacılık artsa bile kural bazlı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'yi korunaklı hale getirdiğini bildiren Şimşek, Türkiye'nin ticaretinin yüzde 75'inin dost veya serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerle gerçekleştiğini kaydetti. Yaşlanan nüfusun Türkiye için de sorun olduğunu belirten Şimşek, buna karşılık çalışma çağındaki nüfusun arttığını vurguladı.

KIRILGANLIK AZALDI

Kırılganlıkları azaltıp makro istikrarı tesis ettiklerini ifaden eden Şimşek, "Bütçe disiplinini deprem yaralarını sararken tesis ettik. Deprem için 2.6 trilyon lira, bugünkü kurla 75 milyar dolar harcadık. Dünyanın en güçlü ülkeleri bile böyle bir afetten etkilenir" diye konuştu. İmalat sanayisindeki daralmanın düzelmeye başladığını ifade eden Şimşek, "2025'te öncelik dezenflasyon ve yapısal reformlar. Cari açık milli gelirin yüzde 1'in altına indi. Yılı yüzde 0.7 civarında kapatacak gibi. Rezerv yeterliği uluslararası tanımlara göre tamam. Risk primi ile birlikte borçlanma maliyetleri düştü. 2023 sonrası iki kanaldan 50 milyar dolardan fazla kaynak geldi. CDS'lerdeki düşüşle borçlanma maliyetinde 7 milyar dolarlık tasarruf sağlandı" açıklamasını yaptı. Programa yönelik eleştirilere atıfta bulunan Şimşek, "Buraya kaynak gelmez dediler, geldi... Şimdi bunlar sıcak para diyorlar. Program başarılı olmasa nasıl CDS'ler kendi ligimizdeki ülkelere göre nasıl 10 kat fazla düşer. Reyting kuruluşları bütçe disiplini, cari açık ve yapısal dönüşümden, dezenflasyondan bahsediyor. Üç ayrı kuruluş notumuzu ikişer kademe artırdı. Bunlar programın fark yarattığını ortaya koyuyor" dedi.

DEPREM YARALARI SARILIYOR

Mali disiplinini yeniden tesis ettiklerinin altını çizen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütçe açığının milli gelire oranı, tedbir olmasaydı yüzde 9-10 civarında olurdu. Geçen yıl yüzde 5.2'de kaldı. Bunun 3.6'sı deprem kaynaklı açıklar. Bu yıl yüzde 5'in altında olacak. 2027'ye kadar azalarak devam edecek. Maliye dezenflasyona destek vermedi diyorlar. Bizim önceliğimiz deprem yaralarının sarılması. Bütçe açığı 2025'te azalacak." Enerji dönüşümünü hızlandırdıklarının altını çizen Şimşek, "Savunma sanayi ve yeşil kaynaklara önem veriyoruz.. İnşaat sektörü kaygılanmasın, bir sürü fırsatlar çıkacak. Afetlere dayanıklı şehirlerin inşası için bütçe ayıracağız. Bu bütçeyi de kimseye fatura ödetmeden sağlayacağız. En zorlu dönem geride kaldı. Turizmde hâlâ potansiyelimiz büyük. Dünyada kişi sayısında ilk 5'te, gelirde 7'deyiz. Dizi ve oyun ihracatında da dünyada da ilk 3'teyiz" dedi.

AKARYAKITTA ÖTV DÜŞECEK

Enflasyon sepetinde etkisi büyük olan alanların olduğunu ifade eden Şimşek, "Akaryakıt ÖTV'si gibi... Bu konuda geçmiş yıllardaki enflasyon baz alınarak değil, yılın ilk yarısını baz alarak bir ÖTV çalışması yapacağız. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz, bütçeye bakıyoruz" müjdesini verdi.





KKM'DEN ÇIKIŞ SÜRÜYOR

Kur korumalı mevduattan (KKM) piyasayı bozmadan çıkışın sürdüğüne vurgu yapan Şimşek, "144 milyar dolardan 30-35 milyar dolara indi. TL'ye güven arttı. Risk primi 260 baz puana kadar düştü. Bu seviye de yüksek inanıyorum ki programı uygulamaya devam edersek 200'ün altına düşecek" dedi.



ENFLASYON DÜŞECEK

Enflasyonun düştüğünü ifade eden Şimşek, "Dünyaya göre yüksek ama düşüyor. 2022'de yüzde 64, 2023'te yüzde 65, bu yıl ise yüzde 44-45 aralığında olacak. Enflasyon düşmeye devam edecek. Temel mallar yüzde 29, gıda dahil mal enflasyonu yüzde 39, hizmet enflasyonu katı ama son birkaç aydır kırılıyor. Hizmet enflasyonu yüzde 68. Enflasyon aslında politikaya tepki veriyor" dedi.



1 MİLYON YENİ İSTİHDAM

Türkiye'de istihdamın 1 milyon arttığına vurgu yapan Şimşek, asgari ücret istisnası nedeniyle 2025'te 853 milyar liradan vazgeçildiğini vurguladı. İstihdamı desteklediklerini kaydeden Şimşek, çiftçilere de faizin yüzde 70'ini ödediklerinin altını çizdi. İşsizlik oranının yüzde 8.8 olduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye'de de esnek çalışma modelleri olsa, biz de dünya gibi yüzde 4'ün altına ineceğiz. Esnek çalışma modeline yönelik çalışma yapıyoruz" dedi.



KONUT ARZININ ARTMASI ÖNEMLİ

Konut arzının artmasının önemine dikkat çeken Şimşek, "250 bin sosyal konut yapılacak. Bu kiraların aşağı çekilmesini sağlar. Yarısı bizden kampanyası için çok ciddi kaynak ayırdık. Deprem imar ve inşası devam ediyor. Gelecek yıl 260 bin konut öngörülüyor, bu da arzı etkileyecek" dedi. Şimşek, tarımsal üretimin artması için, organize tarım bölgelerinin yaygınlaştırılacağını belirterek, Gıda Komitesi'ni toplayıp bu konuya odaklanacaklarını söyledi. Şimşek, "Hayat pahalıysa sadece para politikası veya sadece maliye politikası ile düzelmez. Arz tarafını da artırmak lazım" dedi.



FİNANS KİLİT SEKTÖR

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal, "Turkuvaz Medya Grubu olarak pek çok organizasyon, zirve ve foruma imza atıyoruz. Bu organizasyonlar genelde tek bir sektörü mercek altına alan, o sektörü derinlemesine irdeleyen tartışma ve paylaşım platformlarına vesile oluyor. Bugün de bu sektörlerin içinde belki de en önemlisi olan finans sektörüne odaklanacağız. Hepimizin bildiği gibi finans sektörü, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynamakta. Güçlü bir finansal altyapı, sadece ekonomik kalkınmanın temel taşı olmakla kalmayıp aynı zamanda yenilikçi girişimlerin desteklenmesine, istihdam yaratılmasına ve uluslararası arenada rekabet gücümüzün artırılmasına olanak sağlamaktadır. İnanıyorum ki bu zirve, finansın geleceğine dair vizyonumuzu paylaşmak ve ortak akıl üretmek adına hepimiz için değerli bir fırsat olacak. Tüm dünyada ekonominin dinamosu olarak görülen finans sektörü için düzenlediğimiz bu özel zirvenin; büyüyen, gelişen Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağlayacağını bilmek bizler için mutluluk kaynağı" dedi.



Güçlü sponsor desteği

Finansın geleceğine yön veren "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", Borsa İstanbul, Emlak Katılım, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, RHG Enertürk Enerji, Sipay, THY, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Yıldız Holding, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda ve Kuzu Grup cosponsorluğunda gerçekleşirken, destek sponsorları Artaş Holding, Cengiz Holding, ColendiBank, Damat Tween, Finansal Kurumlar Birliği, Limak Holding, Misyon Yatırım Bankası, Papara, PhillipCapital, Rixos Hotels, Torkam Holding, Mina Galvaniz oldu.