KOBİ’ler 6 ülkeyle işbirliği yapabilecek

Küçük ve Orta Ölçeli İşletmelere (KOBİ) Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Lüksemburg ve İsviçre'de yer alan KOBİ'lerle ikili ve çoklu işbirliği imkânı getirildi.TÜBİTAK ve KOBİ'lerin Uluslararası Araştırma Faaliyetleri (IRA-SME) Ağı, KOBİ'lerin dahil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amacıyla ortak çağrıya çıktı.Söz konusu 33. çağrıyla Türkiye'deki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, KOBİ'lerin uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin KOBİ'ler bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması hedeflendi. Çağrı, 27 Mart 2024'e kadar açık kalacak.Proje süresi en fazla 36 ayla sınırlıyken, bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç proje başına 325 bin euroyu, yürütücü kuruluş başına, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin euroyu, özel kuruluşlar için 325 bin euroyu aşamayacak. Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer (özel kuruluşlar hariç) görev alabiliyor. Aynı proje önerisiyle aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılamıyor.