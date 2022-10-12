KOBİ’ler patentte gaza bastı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 yılının ilk 7 ayında, 8 bin 134 patent, 3 bin 473 faydalı model, 107 bin 759 marka, 35 bin 472 tasarım olmak üzere toplam 154 bin 838 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldığını açıkladı.TÜRKPATENT'in verilerini değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Yerli sınai mülkiyet başvuruları ve tescilleri, bu yılın ilk 7 ayında artış trendini sürdürdü. Bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün en önemli göstergelerinden biri olan fikri ve sınai haklar alanında yapılan yatırımlar, hiç şüphesiz küresel rekabet gücümüzü artırmaktadır" dedi.Bu artışların gerçekleşmeye devam etmesi için akademi- sanayi iş birliklerinin çoğalması gerektiğini anlatan Yamankaradeniz, "Üniversite ve teknoparklarda TÜBİTAK'tan alınacak maddi desteklerle yapılan çalışmalar, daha çok patent ve faydalı model başvurusuna dönüşmeli. Ancak bu şekilde çalışmaların bütünleşmesi ile ülkemizin küresel rekabette başarılı olabilmesi ve dünya ticaretinde yüksek paylar elde edebilmesi mümkün olacak. Üniversitelerde ve Ar-Ge merkezlerinde firmalar farklı ürünlerle sektörünün ihtiyacı olan çalışmalar yapmalı, Ar-Ge bütçeleri artırılmalı" açıklamalarında bulundu.İller bazında İstanbul 43 bin 449 marka başvuruyla ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u 8 bin 203 başvuruyla Ankara, 6 bin 504 ile İzmir, 4 bin 627 ile Bursa ve 3 bin 714 başvuruyla Antalya takip ediyor. İstanbul, tasarımda da 9 bin 500 başvuruyla başı çekiyor. Tasarım başvurularında İstanbul'u 5 bin 344 başvuruyla Bursa, 2 bin 492 ile Ankara, 2 bin 161 ile Kayseri ve 1.442 başvuruyla Gaziantep izliyor.Patent başvurularında 1.345 başvuruyla yine İstanbul birinci sırada yer alırken 494 başvuruyla Ankara ikinci, 213 ile Bursa üçüncü, 208 ile İzmir dördüncü ve 118 başvuruyla Erzurum beşinci oldu. Bu yıl yapılan faydalı model başvurularında ise İstanbul 679 ile liderliği elinde bulunduruyor. Bu kentin ardından 297 başvuruyla Ankara, 214 ile Bursa, 212 ile İzmir ve 113 başvuruyla Gaziantep sıralanıyor.TÜRKPATENT'e yapılan başvurular ve tescillerle Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısının da giderek arttığı görülüyor. Coğrafi işaret başvuruları, 2022'nin ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 120 arttı. Bu yıl en çok başvuru yapan illerde ilk sırayı 23 başvuruyla Hakkari aldı. Hakkari'den sonra 16 başvuruyla Balıkesir ve Malatya başı çekiyor.Patent başvurularındaki artış, kurumların yaratıcılığı ve Türkiye'nin kalkınması açısından büyük önem taşıyor. 2021'de yerli patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversite yer aldı. Yerli patent başvurularının yüzde 11'i üniversiteler tarafından gerçekleştirildi.