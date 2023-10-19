KOBİ’lere 1.5 milyon TL’ye kadar kredi sunuldu

ATO Başkanı Yücel Bayram, ''Ekipman satın alımları veya yatırım finansmanı gibi bir dizi amaç için KOBİ'lerimizin kullanabileceği bir finansman kaynağı işletmelerimize sunulmaktadır. 1,5 milyon TL'ye kadar ve 24 ay vadeli olarak sunulan kredilerin geri ödemeleri her üç aylık dönemde ve eşit taksitlerle yapılabilecektir. 24 ay istihdam taahhüdüne karşılık kullanılacak işletme sermayesi kredisinin üst limiti 1,5 milyon TL olup yıllık tavan faiz oranı %40'dır. Program kapsamında kullandırılacak KOBİ kredilerinde KGF teminat oranı %80 olarak belirlenmiştir. Bu sayede özellikle teminat sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması sağlanacaktır" diye konuştu.

KOBİ'lerin ekonominin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Bayram, "KOBİ'lerimizin ayakta kalmasını önemsiyoruz. Üreten her bir işletmemiz bizim için hazine değerindedir. Bu nedenle bu kredinin aslında KOBİ'lerimiz için bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve başvuru yapacak KOBİ'lerimizin KOSGEB kaydı oluşturulduktan sonra KOBİ'ler; Ziraat Bankası, aracılığıyla kredi başvurularını gerçekleştirebilirler '" şeklinde konuştu.