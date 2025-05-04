KOBİ’lere 36 ay vadeli 20 milyon TL finansman

Türkiye ekonomisinin temel taşları olan KOBİ'lerin büyüme ve gelişimine destek olmak amacıyla KOSGEB, Kapasite Geliştirme Destek Programı 2. Başvuru Dönemi açıldı. Üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ'leri büyütmek için hazırlanan KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru dönemi 2 Mayıs'ta başladı. Başvuruların 30 Haziran'a kadar devam edeceği program kapsamında 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kâr payı desteği sağlanıyor.

877 PROJE DESTEKLENDİ

Söz konusu destek programı ile işletmelerin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesi ve rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor. Bu program, işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyerek üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Programın 2025 yılı 1. başvuru döneminde bin 385 başvuru alındı ve 30 Nisan itibariyle başvuru değerlendirme süreçleri tamamlandı. Projelerin toplam yatırım büyüklüğü 19.4 milyar TL olurken, 877 projenin desteklenmesine karar verildi.

GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

KOSGEB'in sunduğu bu destekle KOBİ'lerin verimliliklerini artırmaları, rekabetçi bir yapıya kavuşmaları, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını genişletmeleri, kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamaları amaçlanıyor. Bu kapsamda işletmelere makineteçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı ve işletme sermayesi gibi kritik harcamalar için finansman desteği sağlanacak. Destek, işletmelerin finansal kuruluşlardan kullandığı kredilerin faiz/kâr payı giderlerini kapsayacak şekilde geri ödemesiz olarak sunulacak. KOBİ'ler bu destek programından bir kez faydalanabiliyor.

STRATEJİK HAMLE

Türkiye ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlayan KOBİ'ler için bu program, sadece bir finansman desteği değil aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırım niteliği taşıyor. Üretim kapasitelerini artırmak, yeni pazarlara açılmak ve teknoloji yatırımlarını hızlandırmak isteyen işletmeler için "Kapasite Geliştirme Destek Programı" büyük bir fırsat sunuyor. KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı ile ilgili bilgi ve başvuru şartları için işletmeler, KOSGEB'in resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da KOSGEB İl Müdürlüklerinden bilgi alabilir.

HIZLI BÜYÜME ŞARTININ İSTİSNASI VAR MI?

Bazı özel durumlarda hızlı büyüme şartı aranmıyor. Bu durumlar KOSGEB veya TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge veya yenilik projesini başarıyla tamamlamak, Ar-Ge merkezi statüsüne sahip olmak, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip olmak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet göstermek, büyük işletmelerle tedarikçi geliştirme projelerinde işbirliği yaparak sipariş sözleşmesi sunmak.

DESTEK UNSURLARI NELER?

Program, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir destek yelpazesi sunuyor. Bu destekler:

Makine, teçhizat ve kalıp giderleri: Üretim kapasitesini artırmaya yönelik makine, teçhizat ve kalıp ekipman yatırımları.

Yazılım giderleri: İşletmelerin kurumsal yapılarını güçlendirmeye yönelik yazılım harcamaları.

Personel giderleri: İstihdam edilen çalışanların maliyetlerine yönelik destek.

Hizmet alımı giderleri: Eğitim, danışmanlık, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi hizmetlerin finansmanı.

İşletme sermayesi: Günlük operasyonel ihtiyaçların karşılanması için destek.

DESTEK TUTARLARI VE SÜRELER NEDİR?

Desteklerde önemli avantajlar yer alıyor:

Kredi üst limiti: 20 milyon TL

Kredi alt limiti: 1 milyon TL

Destek puanı: 20 puan

Proje süresi: 24 ay

Kredi vadesi: Azami 36 ay Destek, işletmelerin kullandıkları kredilerin faiz/kâr payı giderlerinin karşılanması şeklinde geri ödemesiz olarak sağlanacak.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Program, NACE sektör sınıflandırması çerçevesinde "İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, Bilgi hizmet faaliyetleri ile Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri kapsıyor.

KRİTERLER NE?

Başvuru yapabilmek için işletmelerin, KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması, güncel bir "İşletme Beyanı"na sahip olması, hızlı büyüyen işletme olması, işletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte olması, limitet ya da anonim şirket olarak faaliyet göstermesi kriterlerini karşılaması gerekiyor.