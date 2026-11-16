KOBİ’lere 7 milyon TL’lik destek! Bakan Kacır açıkladı: 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, 485 milyon dolarlık Sanayinin İkiz Dönüşümü (TransformIndustry) Projesi'nin resmî açılışı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada önemli açıklamalarda bulunarak proje kapsamında 280 işletmenin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sağlanacağını ifade etti.

Bakan açıklamalarında "Türkiye Yeşil Sanayi Projemiz kapsamında, KOSGEB'imiz eliyle 3 milyar lira bütçeli Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrımızı bugün itibarıyla ilan ediyoruz. Firmalarımıza 7 milyon liraya kadar ilk 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz destek sağlayacağız" bilgisini verdi.

"25,7 MİLYAR LİRALIK 78 PROJE İÇİN DESTEK KARARI ALDIK"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "Sanayinin İkiz Dönüşümü (TransformIndustry) Projesi Resmî Açılış Etkinliği ve Yeşil Dönüşüm Merkezi ile Dijital Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni" düzenlendi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası Grubu Küresel İklim Direktörü Jamie Fergusson, finans kuruluşlarının temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Programda konuşan Bakan Kacır, küresel üretim ve ticaret ilişkilerinin yeniden şekillendiğini belirterek, sanayide yeşil ve dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Sanayi işletmelerinin enerji ve kaynak verimliliğini artıran, karbon emisyonlarını azaltan ve üretim faaliyetlerinin dijitalleşmesini sağlayan projelere 226 milyon liraya kadar destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağladıklarını ifade eden Kacır, iki program kapsamında bugüne kadar toplam 25,7 milyar liralık 78 proje için destek kararı aldıklarını açıkladı.



"280 İŞLETMEMİZİN YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARINA FİNANSMAN SUNACAĞIZ"

Dünya Bankası ile yürütülen iş birliğinin 485 milyon dolarlık Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi ile yeni bir aşamaya taşındığını belirten Kacırşunları kaydetti:

Projemizde firmaların yeşil ve dijital dönüşüm dönüşüm yol haritalarını teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir, finansmana hazır yatırım projelerine dönüştürmelerini destekleyeceğiz. Yeşil ve Dijital Dönüşüm Programlarımız kapsamında gerekli değerlendirmeleri tamamlayan ve dönüşüm merkezi statüsü kazanan işletmelerimizin yatırımlarını paydaş bankalar aracılığıyla uzun vadeli finansmanla buluşturacağız. Böylelikle 400 firmamızın yatırıma hazır dönüşüm projeleri geliştirmesini sağlayacak, 280 işletmemizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sunacağız.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KOBİ

Finansmandan yararlanacak işletmelerin en az yüzde 85'inin KOBİ'lerden oluşmasının hedeflendiğini belirten Kacır, küçük ve orta ölçekli üreticilerin teknolojik yetkinliklerinin, verimliliklerinin ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılacağını söyledi. Uluslararası kalkınma finansmanının özel sektör yatırımları üzerindeki etkisine de değinen Kacır, "Sağlayacağımız 485 milyon dolarlık finansman, 180 milyon dolarlık ilave özel sermayenin sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümüne yönelmesini sağlayacak" dedi.



"BİN İMALAT SANAYİ KOBİ'MİZİN YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Konuşmasında yeni bir destek çağrısını da duyuran Kacır, "Türkiye Yeşil Sanayi Projemiz kapsamında, KOSGEB'imiz eliyle 3 milyar lira bütçeli Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrımızı bugün itibarıyla ilan ediyoruz. Bin imalat sanayi KOBİ'mizin yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyeceğimiz bu çağrımızla; enerji, su ve hammadde verimliliğini artıran, atıkların geri kazanımını sağlayan, endüstriyel simbiyozu ve döngüsel üretim modellerini yaygınlaştıran projelere öncelik vereceğiz. Firmalarımıza 7 milyon liraya kadar ilk 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz destek sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA BANKASI'NDAN 485 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN AÇIKLAMASI

Dünya Bankası Grubu Küresel İklim Direktörü Jamie Fergusson ise Türkiye'nin ihracatının yüzde 90'ından fazlasının imalat sanayisinden oluştuğunu, Avrupa Birliği'nin ihracattaki payının ise yüzde 40'ın üzerinde olduğunu belirtti. İhracat pazarlarında karbon, sürdürülebilirlik ve dijital izlenebilirliğe ilişkin gerekliliklerin arttığını ifade eden Fergusson, Türkiye'nin rekabet gücünün üreticilerin yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirme hızına giderek daha fazla bağlı olacağını söyledi. Projenin finansmanına ilişkin bilgi veren Fergusson, "TransformIndustry, 280 firmanın yeşil ve dijital yatırımları için 485 milyon ABD doları finansman sağlayacak" dedi.

KOBİ'lerin projenin merkezinde yer aldığını vurgulayan Fergusson, finansmanın yüzde 75'inin KOBİ'lere ulaşmasının beklendiğini dile getirdi. Proje kapsamında kadınların sahip olduğu veya yönettiği 42 firmanın desteklenmesinin hedeflendiğini aktaran Fergusson, proje tamamlandığında 200 firmanın dijital veya yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasının amaçlandığını ifade etti. Sertifika alan firmalara da seslenen Fergusson, "Asıl başarı, verilen sertifikalar değil, gerçekleştirilen dönüşüm olacak" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör