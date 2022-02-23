KOBİ’lere dijital dönüşüm teşviki





VERİMLİLİK DERGİSİ, VERİMLİLİK BİLİNCİNE KATKI SAĞLIYOR

Kacır, buradaki konuşmasında, Verimlilik Dergisi'nin ülkedeki verimlilik bilincinin gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade ederek, derginin düzenli yayınlarına ek olarak her yıl bir özel sayı yayımlamaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Bu yılın özel sayısının konusunun "Dijital Dönüşüm ve Verimlilik" olarak seçildiğini vurgulayan Kacır, "Araştırmacılarımızın yoğun ilgi gösterdiği özel sayı için toplam 62 makale başvurusu aldık. Bu başvurulardan 16'sı hakemlerimizin, editörlerin ve yayın kurulunun değerlendirmesi sonucunda dergimizde yayımlanmak üzere uygun görüldü." diye konuştu.

Kacır, yenilikçi ve sürdürülebilir bir büyümede başarılı bir strateji için kaynakları verimli kullanmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başta dijital dönüşüm olmak üzere Dördüncü Sanayi Devrimi'nin getirdiği yenilikleri tehdit olarak değil, küresel alanda işletmelerimizin yerinin güçlenmesi, rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin artırması için bir kaldıraç olarak görüyoruz. Dijital dönüşüm sürecini doğru bir şekilde gerçekleştirebilirsek her alanda gerçekleşecek katma değer ve verimlilik artışıyla birlikte ekonomik büyüme ve refahı çok daha hızlı bir şekilde sağlayabileceğimize inanıyoruz."