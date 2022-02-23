KOBİ’lere dijital dönüşüm teşviki

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için yeni bir teşvik programını daha hayata geçireceklerini belirterek, "Programı, ihtiyaç analizinden gerekli çözümlerin uygulanmasına kadar tüm süreçlerde firmalarımızla beraber olacak şekilde tasarladık." dedi.
Bakanlığın hakemli bilimsel yayını olan ve 56 yıldır yayın hayatını sürdüren Verimlilik Dergisi'nin Dijital Dönüşüm ve Verimlilik Özel Sayısı'nda yayımlanan makalelerin ayrıntılarının paylaşılması amacıyla çevrim içi konferans düzenlendi.
VERİMLİLİK DERGİSİ, VERİMLİLİK BİLİNCİNE KATKI SAĞLIYOR
Kacır, buradaki konuşmasında, Verimlilik Dergisi'nin ülkedeki verimlilik bilincinin gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade ederek, derginin düzenli yayınlarına ek olarak her yıl bir özel sayı yayımlamaya gayret ettiklerini dile getirdi.
Bu yılın özel sayısının konusunun "Dijital Dönüşüm ve Verimlilik" olarak seçildiğini vurgulayan Kacır, "Araştırmacılarımızın yoğun ilgi gösterdiği özel sayı için toplam 62 makale başvurusu aldık. Bu başvurulardan 16'sı hakemlerimizin, editörlerin ve yayın kurulunun değerlendirmesi sonucunda dergimizde yayımlanmak üzere uygun görüldü." diye konuştu.
Kacır, yenilikçi ve sürdürülebilir bir büyümede başarılı bir strateji için kaynakları verimli kullanmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Başta dijital dönüşüm olmak üzere Dördüncü Sanayi Devrimi'nin getirdiği yenilikleri tehdit olarak değil, küresel alanda işletmelerimizin yerinin güçlenmesi, rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin artırması için bir kaldıraç olarak görüyoruz. Dijital dönüşüm sürecini doğru bir şekilde gerçekleştirebilirsek her alanda gerçekleşecek katma değer ve verimlilik artışıyla birlikte ekonomik büyüme ve refahı çok daha hızlı bir şekilde sağlayabileceğimize inanıyoruz."
2023'TE MODEL FABRİKA SAYISI 15'E ÇIKACAK
İşletmelerin dijital dönüşümünü desteklemeye yönelik adımlara işaret eden Kacır, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları aracılığıyla sağlanan destekleri anlattı.
Kacır, yakın zamanda, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için Bakanlık kanalıyla yeni bir teşvik programı daha başlatacaklarını belirterek, "Bu program yalnızca makine, ekipman ve insan kaynağını destekleyen bir program olmayacak. Programı, ihtiyaç analizinden gerekli çözümlerin uygulanmasına kadar tüm süreçlerde firmalarımızla beraber olacak şekilde tasarladık." ifadelerini kullandı.
Model fabrikalara da değinen Kacır, 2023'e kadar mevcutta 8 olan model fabrika sayısını 15'e çıkaracaklarını, model fabrikalarda günlük yüzde 140'lara varan üretim artışı ve çevrim süresinde yüzde 44'lere varan düşüşlerle karşılaştıklarını bildirdi.
Kacır, işletmelerdeki eski motorların yeni nesil verimli motorlarla değiştirilmesini içeren programı yaygınlaştırarak ülkenin karbon salınımını azaltacaklarını ve işletmelerin enerji verimliliğini daha üst seviyelere çıkaracaklarını anlattı.
DERGİNİN ÜST DİZİNLERDE YER ALMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Üç milyonu aşkın girişime ait detaylı verilerin yer aldığı Girişimci Bilgi Sistemi'nden (GBS) bahseden Kacır, araştırmacıları yapacakları çalışmalarda GBS verilerinden de yararlanmaya davet etti.
Kacır, Verimlilik Dergisi'ni güçlendirmek ve etkisini artırmak için de çalışma yaptıklarını belirterek, "2008'den itibaren TR Dizin ulusal veri tabanında taranan dergimizi, 2021'den itibaren uluslararası platforma da taşıyarak EBSCO dizininde taranmasını sağladık. Derginin bir diğer uluslararası dizin olan EconLit'te yer alabilmesi için başvurumuzu yaptık. Derginin daha üst dizinler olan ESCI ve SSCI'da taranması için de gerekli çalışmalara devam ediyoruz." dedi.
Kacır'ın konuşmasının ardından Verimlilik Dergisi Editörü Doç. Dr. Önder Belgin, özel sayı hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Konferans daha sonra makaleleriyle özel sayıya katkı veren araştırmacıların sunumlarıyla eş zamanlı oturumlarda devam etti.