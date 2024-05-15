KOBİ’lere özel 7 SGK teşviki

Şirketler için en önemli maliyet kalemlerinden birini çalışan giderleri oluşturuyor. Her ne kadar ilk akla gelen çalışan gideri maaş olsa da SGK primi, işsizlik sigortası gibi yan kalemler ile birlikte bu maliyet giderek büyüyor. Bu nedenle bir çalışan veya binlerce çalışan olması fark etmeksizin tüm işletmeler, yan giderleri azaltmanın yollarını arıyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 yılında da vereceğini duyurduğu 14'ü 4/A sigortalı çalıştıran iş yerlerine, 2'si 4/B sigortalılarına yönelik toplam 16 adet sigorta primi teşvikinin en çok talep gören 7 tanesini açıkladı.
1) 5510-Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi teşviki (Yüzde 5)
Özel sektör çalışanlarının esas kazancı
üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları priminin, işveren hissesinin
beş puanlık kısmına isabet eden
tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
karşılanıyor.
2) 15510-Emekli çalışan istihdam edenlere özel (Yüzde 5)
5510 sayılı kanunun geçici 95. maddesinin
birinci fıkrası kapsamında emekli
olanların en son çalıştıkları özel sektör iş
yerinden ayrıldıkları tarihi takip eden 30
gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine
tabi çalışmaya başlamaları halinde,
sosyal güvenlik priminin işveren hissesinin
5 puanlık kısmına isabet eden tutarını
Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor.
3) 15921-İşsizlik ödeneği alan kişileri istihdam eden işverenler için (Yüzde 33.5)
İşsizlik ödeneği alan sigortalıların özel sektörde işe başlaması durumunda, bu kişilerin işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin yüzde 1'i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.
4) 6111- 2011-2025 yılı arasındaki istihdamı ilgilendiriyor (Yüzde 20.5)
Özel sektör işverenleri tarafından 1
Mart 2011-31 Aralık 2025 tarihleri arasında
işe alınan sigortalılar için prime
esas kazançları üzerinden hesaplanan
sigorta primi işveren hissesinin tamamı
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Şirketler aynı zamanda Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından işe yeni alınan çalışanlar için ilave 6 aylık süre ile teşvik uygulamasından faydalanabiliyor.
5) 14857-Engelli çalışan istihdamında prim teşviki (Yüzde 20.5)
Özel sektöre ait iş yerlerinde istihdam
edilen engelli çalışanların sigortalıların,
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin
tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından karşılanıyor.
6) 5746/15746-Ar-Ge ve tasarıma özel teşvik (Yüzde 12.5)
Ar-Ge/Tasarım ve
destek personeli ile
4691 sayılı kanunun
geçici 2. maddesi
uyarınca ücreti
gelir vergisinden
muaf olan personelin
ücretleri üzerinden
hesaplanan
sigorta primi işveren
hissesinin yarısı, 31 Aralık
2028 tarihine kadar Hazine ve
Maliye Bakanlığı'nca karşılanıyor.
7) 2828-Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki çalışanlar için teşvik (Yüzde 37.5)
2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu'nun ek 1. maddesi kapsamına
giren kişilerin özel sektör işverenleri
tarafından istihdamı halinde, prime esas
kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan
sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin
sigortalı ve işveren hissesinin tamamı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
karşılanıyor.