KOBİ’lere özel 7 SGK teşviki

Şirketler için en önemli maliyet kalemlerinden birini çalışan giderleri oluşturuyor. Her ne kadar ilk akla gelen çalışan gideri maaş olsa da SGK primi, işsizlik sigortası gibi yan kalemler ile birlikte bu maliyet giderek büyüyor. Bu nedenle bir çalışan veya binlerce çalışan olması fark etmeksizin tüm işletmeler, yan giderleri azaltmanın yollarını arıyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 yılında da vereceğini duyurduğu 14'ü 4/A sigortalı çalıştıran iş yerlerine, 2'si 4/B sigortalılarına yönelik toplam 16 adet sigorta primi teşvikinin en çok talep gören 7 tanesini açıkladı.Özel sektör çalışanlarının esas kazancıüzerinden hesaplanan malullük, yaşlılıkve ölüm sigortaları priminin, işveren hissesininbeş puanlık kısmına isabet edentutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafındankarşılanıyor.5510 sayılı kanunun geçici 95. maddesininbirinci fıkrası kapsamında emekliolanların en son çalıştıkları özel sektör işyerinden ayrıldıkları tarihi takip eden 30gün içerisinde sosyal güvenlik destek priminetabi çalışmaya başlamaları halinde,sosyal güvenlik priminin işveren hissesinin5 puanlık kısmına isabet eden tutarınıHazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor.İşsizlik ödeneği alan sigortalıların özel sektörde işe başlaması durumunda, bu kişilerin işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin yüzde 1'i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.Özel sektör işverenleri tarafından 1Mart 2011-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaişe alınan sigortalılar için primeesas kazançları üzerinden hesaplanansigorta primi işveren hissesinin tamamıİşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Şirketler aynı zamanda Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından işe yeni alınan çalışanlar için ilave 6 aylık süre ile teşvik uygulamasından faydalanabiliyor.Özel sektöre ait iş yerlerinde istihdamedilen engelli çalışanların sigortalıların,prime esas kazanç alt sınırı üzerindenhesaplanan sigorta primi işveren hisselerinintamamı Hazine ve Maliye Bakanlığıtarafından karşılanıyor.Ar-Ge/Tasarım vedestek personeli ile4691 sayılı kanunungeçici 2. maddesiuyarınca ücretigelir vergisindenmuaf olan personelinücretleri üzerindenhesaplanansigorta primi işverenhissesinin yarısı, 31 Aralık2028 tarihine kadar Hazine veMaliye Bakanlığı'nca karşılanıyor.2828 sayılı Sosyal HizmetlerKanunu'nun ek 1. maddesi kapsamınagiren kişilerin özel sektör işverenleritarafından istihdamı halinde, prime esaskazanç alt sınır üzerinden hesaplanansigorta primi ve işsizlik sigortası primininsigortalı ve işveren hissesinin tamamıHazine ve Maliye Bakanlığı tarafındankarşılanıyor.