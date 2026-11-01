KOBİ’lere patent desteği

TÜRK Patent ve Marka Kurumu, KOBİ'lerin buluşlarının ve yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik için bir indirim uygulamasını hayata geçirdi. Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, KOBİ'lerimizin buluşlarının ve ülkemizde yapay zekâ alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir indirim uygulamasını hayata geçirdik. İlk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'lerimizin, ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim sağlıyoruz. Yapay zekâ alanındaki patent başvurularında, acil araştırma raporu düzenleme ücretinde yüzde 50 indirim uyguluyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör