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Giriş Tarihi: 4.9.2023

KOBİ’nin kredi garanti limiti arttı

ANKARA
KOBİ’nin kredi garanti limiti arttı
Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yararlanıcı başına kullanılabilecek azami kefalet limitleri güncellenerek KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı.
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 25 Mayıs 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan ve işletmelerin KOBİ olarak sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarlarını yeniden düzenleyen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'ne uyum amacıyla düzenleme yapıldı. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yararlanıcı başına kullanılabilecek azami kefalet limitleri güncellendi. Kefalet limitleri, 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Karara eklenen geçici maddeyle KOBİ tanımı dışında olan ancak yönetmelik ile KOBİ tanımına dâhil olan işletmelere, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yararlanabilme imkânı sağlandı.
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KOBİ’nin kredi garanti limiti arttı
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