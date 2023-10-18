Kocaeli’de jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Karamürsel ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak ve 2 doğal mineralli su arama sahası açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 19 bin 135 lira 55 kuruş ile 279 bin 393 lira 91 kuruş arasında değişen sahaların ihaleleri, 2 Kasım Perşembe günü 10.00-11.00 saatleri arasında Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü binası toplantı salonunda yapılacak.