Kocaelide kadın çiftçilere üretimde güçlü destek

Türkiye'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Kadın çiftçilerin üretimdeki rolünü artırmayı da hedefleyen Büyükşehir, kadın ve genç üreticilere öncelik veren projeleriyle tarımda girişimciliğin, kooperatifçiliğin ve katma değerli üretimin önünü açıyor. Kadınların tarımsal üretimde yalnızca emeğiyle değil, girişimci kimlikleriyle de yer almasını önemseyen Büyükşehir Belediyesi; tohum, gübre, fide, modern sera, makine-ekipman ve farklı üretim modellerine yönelik desteklerle üreticilerin yanında yer alıyor. Bu çalışmalarla kadın çiftçilerin üretim kapasitelerinin geliştirilmesi, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

KADIN ÜRETİCİLERE ÖNCELİK

Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında hayata geçirdiği "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi, kadın ve genç çiftçilerin üretim fikirlerini hayata geçirmelerine imkân sağlayan önemli çalışmalar arasında bulunuyor. Proje kapsamında kooperatif ve birliklerin üretime katkı sunacak projelerine yüzde 75 hibeli destek veriliyor. 2026 yılında da devam eden programda kadın ve genç çiftçilere öncelik tanınıyor. Üreticilerin ihtiyaçlarına göre şekillenen destekler, yalnızca tarımsal üretimin artırılmasını değil, aynı zamanda üretilen ürünlerin değerlendirilmesini ve ekonomik değere dönüştürülmesini de hedefliyor. Bu doğrultuda kadın üreticilerin bir araya gelerek ortak üretim yapmaları, kooperatifler aracılığıyla işlerini büyütmeleri ve tarımsal girişimlerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaları teşvik ediliyor.

KADIN EMEĞİ ÜRÜNE VE KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

Kocaeli'de kadın girişimcilerin tarımsal üretimdeki varlığını güçlendiren örneklerden biri de kadınların bir araya gelerek kurduğu Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi oldu. Kandıra, Karamürsel, Gölcük ve Derince'de tarımla uğraşan kadın girişimcilerin bir araya gelmesiyle oluşan kooperatif, ata tohumlarından elde edilen ürünlerin yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75 hibeli sera ve alet-ekipman desteğinden yararlanan kooperatif, domates ve biber gibi ürünleri yetiştirerek bunları işlenmiş ürünlere dönüştürüyor. Üretilen sebzelerden hazırlanan sosların satışa sunulması, tarımsal emeğin katma değerli ürüne dönüşmesine örnek oluşturuyor.

KOOPERATİFLERLE KIRSAL KALKINMA

Gıda arzının dünyanın öncelikli gündemlerinden biri olduğu günümüzde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarıma yönelik destekleriyle üretimi artırırken gençleri ve kadınları da tarıma teşvik ediyor. Büyükşehir'in desteklerinden yararlanan İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise doğal üretimiyle hem toprağın bereketini ekonomiye kazandırıyor hem de kırsal kalkınmaya katkı sunuyor. Dağköy Kooperatifi, Büyükşehir'in destekleriyle yaklaşık iki yıldır doğal yöntemlerle ahududu ve böğürtlen üretimi gerçekleştirerek ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Bu yıl üretimine başlanan çilekte ise yeni üyelerin katılımıyla üretim alanlarının genişletilmesi planlanıyor. Kooperatifin 2 dekarlık serasında kornişon üretimi yapılırken, kooperatif ortakları da yaklaşık 60 dekarlık alanda çeşitli sebzeler yetiştiriyor. Üreticilerin elde ettiği ürünlerin pazarlaması kooperatif aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu tür projeler, kadınların tarımsal üretimin farklı aşamalarında söz sahibi olmasına katkı sağlarken kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine de imkân tanıyor. Kadınların üretim, işleme ve satış süreçlerinde aktif rol üstlenmesi, aile ekonomisine ve yerel kalkınmaya katkı sunuyor.

TOHUMDAN GÜBREYE ÜRETİCİNİN YANINDA

Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçilerin de yararlandığı tarımsal desteklerle üretim maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyor. Mısır, yonca, arpa, süt otu ve yem bezelyesi gibi yem bitkilerinin yanı sıra zirai gübre, sebze fidesi, meyve fidanı, modern sera ve arıcılık destekleriyle çiftçilere katkı sağlanıyor. Doğal salma yumurta tavukçuluğu gibi projelerle de kırsalda alternatif gelir kaynakları oluşturuluyor. 2026 yılı ilkbahar döneminde 9 ilçedeki 186 mahallede 1.600 çiftçiye yaklaşık 27 milyon TL değerinde yem bitkisi tohumu desteği sağlanması ve 32 bin dekar arazinin ekimine katkıda bulunulması planlandı. Sonbahar döneminde ise yaklaşık 3 bin 800 çiftçiden yüzde 50 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesi tohumu desteği için talep alındı. Ayrıca 2025 yılında Gebze Belediyesi ve Gebze Ziraat Odası iş birliğiyle 100 çiftçiye yüzde 99 hibeli 500 bin sebze fidesi desteği sağlandı.

MODERN TARIMLA TANIŞIYORLAR

Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilerin değişen tarım teknolojileri ve yeni üretim yöntemleriyle tanışmasına da önem veriyor. Darıca'da hayata geçirilen Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım AR-GE Serası, bu alandaki çalışmaların öne çıkan örneklerinden biri. İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftçiler, serayı ziyaret ederek topraksız tarım uygulamalarını yerinde inceleme ve teknik bilgi edinme fırsatı buldu. Serada brokoli, Brüksel lahanası, biber çeşitleri ve marul gibi ürünlerin deneme yetiştiriciliği yapıldı. Modern tarım tekniklerinin üreticilerle buluşturulmasıyla su ve kaynak kullanımının daha verimli hâle getirilmesi, farklı ürünlerin yetiştirilmesi ve üreticilerin yeni yöntemler hakkında bilgi sahibi olması hedefleniyor. Kadın çiftçilerin bu uygulamaları yerinde görmesi, üretim süreçlerini geliştirmeleri ve alternatif tarımsal faaliyetlere yönelmeleri açısından önem taşıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal destekleriyle kadın çiftçilerin üretimde daha etkin rol almasını ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesini hedefliyor. Üretim maliyetlerinin azaltılması, tarım arazilerinin değerlendirilmesi, alternatif üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve kooperatifçiliğin desteklenmesi çalışmaların odağında yer alıyor. Kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik destekleriyle sürdürülebilir üretime katkı sağlamayı sürdürüyor.

"KADIN ÇİFTÇİLERİMİZİN EMEĞİ ÇOK DEĞERLİ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kadın çiftçilerle bir araya geldiği programlarda üretici kadınların tarıma sunduğu katkının önemine dikkat çekti. Büyükakın, kadın ve genç çiftçilere öncelik verilen projelerle üreticileri desteklemeyi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kadın üreticilerin emeğine vurgu yapan Büyükakın, "Toprağı bin bir emekle işleyen kadın çiftçilerimizin üretime katkısı bizim için çok değerli. Çünkü kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor" sözleriyle kadınların tarımdaki rolünü ortaya koydu. Büyükakın, kadın üreticilerin alın teri ve özverileriyle şehre bereket kattığını belirterek onların yanında olmaya ve üretimlerini desteklemeye devam edeceklerini de dile getirdi.