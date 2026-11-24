Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yol Medeniyettir" vizyonuyla vatana ve millete kar kış demeden hizmet sunduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "2002'de başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle 6 bin 101 kilometrelik ağı yaklaşık 5 katına çıkardık. Otoyol uzunluğunu 3 bin 848 kilometreye, köprü ve viyadükleri 838 kilometreye, tünelleri ise 50 kilometreden 898 kilometreye yükselttik." dedi.

"YILLIK YAKLAŞIK 132,6 MİLYAR LİRA GELİR ELDE ETMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Bu yatırımlarla ortalama seyahat hızını saatte 40 kilometreden 88 kilometreye çıkararak şehirleri, üretim merkezlerini ve limanları daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde bağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"30 Ocak 2026 tarihinde bölünmüş yol ağımızda 30 bin kilometre eşiğini aşarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Yıl içerisinde 292 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Otoyol ağımızı 2028'de 4 bin 297 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Hizmette olan 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağımızın 2 bin 282 kilometresini kamu kaynaklarıyla, bin 566 kilometresini ise KÖİ modeliyle milletimizin hizmetine sunduk. Kamu-özel iş birliği projelerimizin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Bu tutar, karayolu yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geliyor. Böylece sektörün kendi gelirleriyle yeni yatırımlarını finanse edebildiği, güçlü ve sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmiş olacağız."

"100 MİLYON TAŞIT-KİLOMETRE BAŞINA DÜŞEN CAN KAYBINI YÜZDE 83 AZALTTIK"

Yolları büyütürken en büyük önceliklerinin insan hayatını korumak olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, "2003-2025 döneminde taşıt hareketliliği yüzde 227 artarken, 100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybını 5,72'den 1'in altına indirerek yüzde 83 azalttık. Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak; yapay zekâ destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süresi sağlayacağız." dedi.

"ANKARA'DA OTONOM SÜRÜŞE YÖNELİK 247 KİLOMETRELİK AKILLI ULAŞIM KORİDORU KURUYORUZ"

Bakan Uraloğlu, uluslararası taşımacılıkta belgeleri dijital ortama taşıdıklarını belirterek elektronik geçiş belgelerini 7 ülkede kullanmaya başladıklarını kaydetti.

Akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, "Ankara'daki Ana Yönetim Merkezimizle birlikte akıllı ulaşım sistemleri merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırıyor, İstanbul'da Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik 5G destekli bir test ve uygulama koridoru, Ankara'da otonom sürüşe yönelik 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kuruyoruz." dedi.

Yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir Kesimi, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli, Kınalı-Malkara, Antalya-Alanya, İskenderun-Topboğazı ve Ankara–Kırıkkale–Delice Otoyolu projelerimizde çalışmalarımız hızla sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nu Ankara'ya bağlayarak İstanbul ile başkentimiz arasında yüksek standartlı, kesintisiz bir otoyol bağlantısı daha kuracağız. Böylece iki şehir arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 3 saate indireceğiz."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör