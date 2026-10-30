Kombileri yakmadan limitinizi öğrenin

Kasım ayının yaklaşması ile birlikte havalar iyice soğurken, vatandaşlarda kombilerini yakmaya başladı. Bu kış doğalgazda ilk kez uygulanacak kademeli sistem ile aylık belirlenen ortalamalardan fazla tüketimi olanlar kademeye takılacak. Kış aylarında havaların diğer illere göre daha soğuk seyrettiği illere pozitif ayrımcılık uygulanacak. En düşük Adana için 27.72 metreküp olarak belirlenen limit, Erzurum'da 190.61, Ardahan'da 168.65, Kars'ta ise 146.14 metreküp olacak. Enerji Bakanlığı'nın 4 Nisan 2026 itibariyle geçtiği doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak.

Türkiye'de 21.8 milyon doğalgaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık yüzde 12'ye denk gelen 2.8 milyon abone etkileniyor. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğalgaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak uygulanıyor. Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğalgazın metreküpüne 17.79 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.73 TL ödeme yapacak.

AŞANIN FATURASI KATLANACAK

Mevcutta Enerji Bakanlığı doğalgazda faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Yani tükettiği gazın gerçek fiyat bedeli olarak bin lira gelmesi gereken bir haneye 500 lira fatura kesilerek kalan tutar Hazine tarafından karşılanıyor. Kademeye takılanlar için bu destek tutarı ortadan kalkacağı için gelecek faturaların ikiye katlanma riski bulunuyor.

KASIM KADEMELERİ BELLİ OLDU

Kasım ayında illere göre kademe ortalaması İstanbul'da 101.71 metreküp, Ankara'da 161.63, İzmir'de 61.43, Antalya'da 29.44, Diyarbakır'da 74.62, Kütahya'da 156.52, Erzurum'da 190.61, Hakkari'de 156.26, Kars'ta 146.14, Rize'de ise 101.96 metreküp olarak belirlendi. Kademeye takılanlar ortalamanın üzerinde kalan kısım için değil tüm tüketimleri için yüksekten faturalandırılacak. Yani İstanbul'da Kasım genelinde diyelim ki vatandaş 105 metreküp tüketerek 101.71'lik ortalamayı aşarsa, burada 105 metreküpün tamamı için yüksekten faturalandırılacak. Kademe ortalamaları önceki yılların hava durumlarına ve yakılan gaz miktarına göre belirlendiği için kış aylarında soğuk illere pozitif ayrımcılık uygulanacak.

DOĞAL GAZDA TASARRUF TÜYOLARI

Kademeli sisteme takılmak istemeyen vatandaşların doğalgaz tasarrufunda bulunmaları önem taşıyor. Çok basit uygulamalarla tüketimi yüzde 15-20 düşürmek mümkün olurken, öncelikle kombilerin ve tesisatın bakımı belli periyotlarda yetkili firmalara yaptırılmalı. Evdeki sıcak havanın dışarıya çıkması ve dışarıdaki soğuk havanın da eve girmesi önlenmeli. Camlar ısı yalıtımlı muadilleri ile değiştirilmeli, binalara mantolama yapılmalı. Gündüz güneş vuran odalardaki perdeler açık tutulmalı.

BİNA İKİ KATLI, SAYAÇ TEK İSE?

Öte yandan özellikle köy ve kırsallarda sıklıkla rastlanan, iki katlı gecekondu tipi farklı bağımsız birimde yaşayan ancak tek doğalgaz sayacı kullanan haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak doğalgaz desteğinden yararlanmaya devam etmek isteyebiliyor. Bu kişiler e-Devlet'te yer alan Aile Bakanlığına ait "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesinden başvuruda bulunabilecek.

KİMLER MUAF?

İbadethane, cemevi, Kur'an kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasından muaf tutuluyor. Ekmek üreticileri de yine düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlandırılıyor.

MERKEZİ SİSTEMDE NASIL?

Merkezi sistem aboneliklerinde ise hane başına tüketim miktarı, merkezi sistem abonesinin toplam tüketim miktarının merkezi sistemde bulunan toplam hane sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanıyor. Yani merkezi sistem kullananlarda bir başka hanenin yüksek tüketimi diğer hanelerin kademe üstünde kalmasına neden olabiliyor.