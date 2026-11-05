Kömür fiyatları geriledi: Ton başına 145 dolara düştü

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler kömür fiyatlarını da etkiledi. Son dönemde güçlü bir yükseliş sergileyerek son üç yılın en yüksek seviyelerine ulaşan kömür, gelen satışlarla birlikte ton başına yaklaşık 145 dolara kadar geriledi.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi belirleyici oldu. Diplomatik çözüm ihtimalinin artmasıyla petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarında görülen sert gerileme, kömür piyasasında da aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.
Söz konusu gelişmeler, ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği önemli başarının ardından gündeme geldi. Seçim sonuçlarının Orta Doğu'daki askeri harcamaları ve bölgesel gerilimi azaltabileceği beklentisi, piyasalardaki risk algısının zayıflamasına katkı sağladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları artırmak için acil bir plan bulunmadığını açıklaması da tansiyonun düşebileceğine ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi. Trump ayrıca savaşın Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıplarda etkili olduğunu kabul etti.
KÖMÜR FİYATLARINI ZİRVEYE TAŞIYAN GELİŞME NEYDİ?
Kömür piyasasında daha önce yaşanan sert yükselişin arkasında da Orta Doğu'daki çatışmalar bulunuyordu. Bölgedeki gerilim nedeniyle LNG fiyatlarının yükselmesi, elektrik üretiminde doğal gaz yerine kömür kullanımını daha cazip hale getirmişti.
Enerji üreticilerinin kömürle çalışan santrallere yönelmesi, kömüre olan talebi artırarak fiyatların son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden olmuştu.
Ancak petrol ve LNG fiyatlarında son dönemde görülen düşüş, bu avantajı zayıflatmaya başladı. Doğal gaz piyasasında fiyatların gerilemesi, elektrik üretiminde kömür kullanımına yönelik talep beklentilerini de etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.
IEA'DAN KÜRESEL KÖMÜR TALEBİNE İLİŞKİN REKOR BEKLENTİSİ
Kömür fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye rağmen küresel talebe ilişkin beklentiler dikkat çekmeye devam ediyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), eylül ayında yayımladığı raporunda küresel kömür tüketiminin bu yıl rekor seviyeye ulaşabileceği tahmininde bulundu.
Bu öngörü, daha temiz enerji kaynaklarına geçişin hızlanmasına ve Avrupa ile Kuzey Amerika'da çok sayıda kömür santralinin kapatılmasına rağmen gündeme geldi.
Küresel enerji dönüşümü devam ederken kömüre yönelik talebin yüksek seviyelerde kalması, piyasanın geleceği açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Önümüzdeki dönemde ABD-İran ilişkilerindeki gelişmeler, petrol ve LNG fiyatlarının yönü ve küresel elektrik üretimindeki yakıt tercihi kömür fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.