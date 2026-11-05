Kömür fiyatları geriledi: Ton başına 145 dolara düştü

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler kömür fiyatlarını da etkiledi. Son dönemde güçlü bir yükseliş sergileyerek son üç yılın en yüksek seviyelerine ulaşan kömür, gelen satışlarla birlikte ton başına yaklaşık 145 dolara kadar geriledi.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi belirleyici oldu. Diplomatik çözüm ihtimalinin artmasıyla petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarında görülen sert gerileme, kömür piyasasında da aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

Söz konusu gelişmeler, ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği önemli başarının ardından gündeme geldi. Seçim sonuçlarının Orta Doğu'daki askeri harcamaları ve bölgesel gerilimi azaltabileceği beklentisi, piyasalardaki risk algısının zayıflamasına katkı sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları artırmak için acil bir plan bulunmadığını açıklaması da tansiyonun düşebileceğine ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi. Trump ayrıca savaşın Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıplarda etkili olduğunu kabul etti.