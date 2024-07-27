Kömürhan GES projesinde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, enerji tüketiminden tasarruf edilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurdukları güneş enerji santralleri çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söylemişti. Bunlardan biri de Elazığ'daki Kömürhan köprüsünde bulunuyor.

Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelleri 16 ili birbirine bağlayarak stratejik bir konumda yer alıyor. Toplam uzunluğu 660 metre, pilon yüksekliği 168,5 metre olan köprü tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe 4. sırada yer alıyor. Ağustos Ayında hizmete girecek olan Kömürhan Güneş Enerji santrali yıllık 1 milyon 846 bin 800 kilovat saat enerji üreterek Kömürhan tünelinin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak ve yıllık 6 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Karayolları sanat yapıları başmühendisi Yavuzhan Taş, yaptığı açıklamada,"Kömürhan GES projesi bizim Kömürhan köprüsü bağlantı tünel evi yolu yapım işindeki kullandığımız bütün elektrik enerjisini karşılayabilecek bir proje olarak gündemde. Nisan ayı itibariyle bu projeye başladık.

Ağustos ayı itibari gibi itibariyle de elektrik enerjisini sisteme aktarmaya başlayacağız. Kömürhan köprüsü bulunduğu lokasyon olarak 16 ilin bağlantı noktasında yer almakta olup hem köprünün yapısal olarak dünya literatüründe 4. Sırada olması hem de bölgenin lojistik açıdan çok büyük öneme sahip olmasına binaen Kömürhan GES projesi bizim için çok önemli. Bunu tamamlayarak kamu kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanma amacına riayet edeceğiz. Köprüdeki enerji kaynaklarının etkili ve verimli şekilde kullanmasına neden olacak"dedi.



