Hazine ve Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanmak üzere yüzde 1'e indirilmişti.