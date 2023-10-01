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Giriş Tarihi: 1.10.2023

Konfeksiyon ihracatı 40 milyar $’a çıkacak

Konfeksiyon ihracatı 40 milyar $’a çıkacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2022'de 21 milyar dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın finalinde konuşan Gültepe, küresel moda endüstrisinin büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Süreci fırsata çevirebilmek için 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandık. Tasarım rüzgârını da arkamıza alarak yenilikçi, yaratıcı, rekabet gücü yüksek bir moda endüstrisi inşa ediyoruz" dedi.
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Konfeksiyon ihracatı 40 milyar $’a çıkacak
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