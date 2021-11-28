Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Konfeksiyon makineleri CNR KONFEK’te buluşacak
Giriş Tarihi: 29.11.2021

Konfeksiyon makineleri CNR KONFEK’te buluşacak

Konfeksiyon makineleri CNR KONFEK’te buluşacak
KONFEKSİYON makine üreticileri CNR KONFEK Fuarı'nda bir araya gelecek. CNR tarafından hayata geçirilecek olan fuar, özellikle son dönemde Çin konfeksiyon sektörünün güç ve prestij kaybetmesi nedeniyle Türkiye açısından önemli. Dünyanın en önemli tedarikçisi konumuna yerleşen Türk üreticileri, gelen siparişleri karşılayabilmek için makine parkurunu güçlendirme veya yenilemeye başladı. Özellikle Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren üreticilerin alım grupları ile buluşacağı fuar, yeni teknolojileri uygulamak isteyenleri misafir edecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Konfeksiyon makineleri CNR KONFEK’te buluşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA