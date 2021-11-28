Konfeksiyon makineleri CNR KONFEK’te buluşacak

KONFEKSİYON makine üreticileri CNR KONFEK Fuarı
'nda bir araya gelecek. CNR
tarafından hayata geçirilecek olan fuar, özellikle son dönemde Çin konfeksiyon sektörünün güç ve prestij kaybetmesi nedeniyle Türkiye
açısından önemli. Dünyanın en önemli tedarikçisi konumuna yerleşen Türk üreticileri, gelen siparişleri karşılayabilmek için makine parkurunu güçlendirme veya yenilemeye başladı. Özellikle Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren üreticilerin alım grupları ile buluşacağı fuar, yeni teknolojileri uygulamak isteyenleri misafir edecek.