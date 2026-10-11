Kongre turizminden 800 milyon dolar gelir

İstanbul Ticaret Odası
(İTO) ve İstanbul
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç, kongre turizminin İstanbul'un en etkili tanıtım araçlarından biri olduğunu belirtti. Şehirde ilk 8 ayda 67 kongre düzenlendiğini kaydeden Avdagiç, yaklaşık 30 bin katılımcının yer aldığı bu kongrelerden elde edilen konaklama, ulaşım, gezi ve yeme-içme gelirinin 120 milyon doları bulduğunu söyledi. Avdagiç, kongrelerin yoğunlaştığı sonbahar aylarıyla birlikte kongre turisti sayısının yıl sonuna kadar daha da artmasını beklediklerini dile getirdi. Avdagiç, "2022'den bu yana 500'e varan kongreye ev sahipliği yapan İstanbul'a gelen yaklaşık 200 bin kongre turisti, şehrin ekonomisine 800 milyon doları aşan döviz geliri kazandırdı" dedi.