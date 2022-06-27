Konkordato Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Konkordato İlan Etmek Ne Demek?

Bir çeşit, ekonomik anlaşmanın kelime anlamı olarak bilinen konkordato terimi, tüm ülkelerde bulunan şirketler tarafından kullanılmaktadır. Borç kavramı ile ilgili olan konkordato, finansal sıkıntı durumların bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilerseniz, ekonomi terimi olarak konkordato ilan etmek ne demek? Sorusunun tüm cevaplarını beraber inceleyelim...

Konkordato

İtalyanca dilinde "concordato" olarak ifade edilen, konkordato kelimesi "iflas anlaşması" anlamına gelmektedir. Konkordato; iflas ertelenmesi kurumunun tamamen kaldırılması sonucunda, açılan boşluğun giderilmesi adına geliştirilmiş olan bir anlaşma çeşidi olarak bilinmektedir. Konkordato, ülkelerdeki şirketlerin bulunan borçlarını tekrardan yapılandırması için başvurmak istedikleri hukuki bir yoldur. Bu yöntem hem alacaklının hem de borçlunun çıkarlarını savunmak üzere düzenlenmiştir.

Konkordato; Resmi Gazetede; "borçların tekrardan yapılandırılması yoluyla iflasa zorunlu borçluların ekonomik durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise ekonomik durumunun düzeltilmesini hedefleyen, alacaklıların da belirli bir tenzilatla ya da sürede alacağına kavuşmasını amaçlayan ve de mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak açıklanmıştır.

Konkordato Nedir?

Konkordato kısaca; borçlu tarafın iflas durumundan kurtulabilmesi için alacaklı taraflarla hukuki olarak bir zeminde anlaşması ve de mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması anlamına gelmektedir.

Konkordato anlaşması, borçlunun; ödeme dönemi geldiği halde, borcunu zamanında ödeyememesi durumunda, alacaklı tarafın indirim yapması ve ekstradan zaman vererek borçlu olan karşı tarafı iflastan koruması adına yapılmış olan bir tür tavizi de barındırmaktadır. Bunların yanı sıra; her borçlu taraf konkordato ilan edememektedir. Bu anlaşma sadece ekonomik durumları bozulmuş ve finansal sıkıntıları bittiğinde, kalan tüm borçlarını ödeyebilecek kurum ve kuruluşlar adına kullanılmaktadır.

Konkordato, borçluların talebiyle başlayabilmektedir. Bu anlaşma öncesinde, borçlu taraf dürüstlüğünü ve iyi niyetini kanıtlamak zorundadır. Bunun ardından, bu anlaşma talebi alacaklı taraflar tarafından kabul edildiği takdirde, hukuki zaman süreci başlamaktadır ve de sadece mahkeme tarafından onaylanır ise, borç indirimi veya vade uzatımı benzeri anlaşma şartları geçerlilik kazanmaktadır.

Konkordato Ne Demek?

Hem alacaklının hem de borçlunun çıkarları göz önüne alınarak düzenlenmiş hukuki bir yöntem ve anlaşma olarak karşımıza çıkan konkordato, özetle; Borçlu tarafın mahkeme gözetimi altında alacaklı taraflarla anlaşmaya varması olayına konkordato ifadesi verilmiştir. Konkordato anlaşmasının iki çeşit içeriği olabilir. İlki, borcun belirli bir miktarının ödenmesiyle birlikte, borcun bitmesi şeklinde tarafların karşılıklı olarak anlaşması mümkün olmaktadır.

Bununla beraber mevcut borcun parçalara ve dönemlere bölünerek ödenmesi durumunda, borçlu tarafın mevcut borcundan sıyrılacağı hususunda anlaşılabilmektedir. Konkordato terimi, literatür içerisinde, borç ya da iflas anlaşması şeklinde de ifade edilebilmektedir. Ayrıca, konkordato hem adi, hem de iflasa tabi olan borçlu tarafların faydalanabileceği hukuki bir yol olarak bilinmektedir.