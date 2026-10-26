Konut alım satımında sürpriz masraflara son

Türkiye'de hem satın alınan hem de kiralanan konutların yüzde 29'unda su yalıtımı, yüzde 27'sinde ısı yalıtımı sorunları bulunuyor. Bu sorunlar gayrimenkul alım satımı ya da kiralama esnasında ortaya konulmazsa sonrasında eve taşınan kişiye on binlerce liralık masraflar çıkabiliyor. Türkiye'de bir ilk olan gayrimenkulde ekspertiz uygulaması hayata geçirildi. Hise Home Inspection Yönetici Ortağı Sinan Özkök, gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin konut denetimini önemli bir ihtiyaç haline getirdiğine dikkat çekti. Gayrimenkulün insanların hayatları boyunca yaptıkları en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyleyen Özkök yeni boyanmış duvarların ve düzgün görünen dolapların, evin bütün sorunlarını göstermediğini belirterek, "Konutların röntgenini çekiyoruz. Ev dedektifleri, evlerin sırrını ortaya çıkaracak" dedi.

GİZLİ KUSURLAR ORTAYA ÇIKACAK

Elektrik ve su tesisatının durumu, pencere ve doğramalardaki yalıtım eksiklikleri gibi konuların uzman incelemesi gerektirdiğini belirten Özkök, ileride yüksek tadilat masrafları çıkarabilecek sorunları işlem öncesinde ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti. Özkök, "Termal kameralar ve nem ölçerlerle yaptığımız incelemelerin sonuçlarını rapora yansıtıyoruz. Kiralamada da depozito kaynaklı uyuşmazlıkların önüne geçeceğiz" dedi. Hizmet bedeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyleyen Özkök, "ABD'de 100 kişiden 88'i bu hizmeti kullanıyor. Hatta satıcının isteğiyle yapılıyor, 'bu raporu ben alamazsam alıcıda tereddüt olacak' diye düşünülüyor. Kanada ve İngiltere'de de yapılıyor. Fiyat olarak ortalama metrekare daire fiyatının yüzde 1'inin altında olacağını öngörüyoruz. Yani 4 milyon liralık bir satış fiyatı olan dairede yüzde 1'e denk gelecek 40 bin liradan daha düşük bir ücrete bu denetim gerçekleştirilebilecek" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör