Konut artık yatırım değil oturum amaçlı

Türkiye'de artan kiralar nedeniyle konut artık yatırım oturum aracı haline geldi. Ege Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Avrupa'da uzun süredir lider olan Türkiye konut sektöründe son 1-2 yıldır talebin oturum amaçlı oluştuğuna dikkat çekti. Kabadayı, "Fazilerin düşük olduğu dönemde nihai kullanıclarile birlikte yüksek oranda yatırımcı talebi de vardı. Son dönemde alıcıların yüzde 95'i oturumculardan oluşuyor" dedi. Birinci el konut satışlarının toplam satıştaki payının yüzde 27 olduğuna dikkat çeken Kabadayı, bunun yüzde 45'ler seviyesine ulaşması gerektiğini vurguladı. Krediye erişim maliyetinin düşmesi halinde bu oranın yeniden yükselediğini vurgulayan Kabadayı, "2018'de satılan her iki konuttan biri, birinci elken şu anda 4 konuttan biri birinci el" ifadelerini kullandı. İstanbul'da ihtiyacın karşılanması için aylık birinci el 11 bin 500 adet konut satışının olması gerektiğine dikkat çeken Kabadayı, "Ancak 2025 yılının ilk 2 ayında, aylık ortalama 4 bin 859 adet birinci el konut satılmış. İstanbul'da satılan birinci el konut, ihtiyacın yarısından az. Yeni konut üretimi ile karşılanamayan konut ihtiyacı, sırtını ikinci el konut satışlarına yaslamış durumda ama bu da sürdürülebilir bir model değil" diye konuştu. En çok birinci el satışının olduğu 5 ilçeyi sıralayan Kabadayı, "Esenyurt, Başakşehir, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ilk 5'te yer alıyor" dedi.

KREDİLİ SATIŞ PAYI DÜŞTÜ

Tüm dünyada pandemi sonrası yeni konut üretiminin halen yeterli seviyelere gelemediğini anlatan Kabadayı, şöyle devam etti: "İstanbul'da da oturum izni alınan daire sayısı 2015-2019 arası 5 yılda ortalama yıllık 152 binlerdeyken, 2024'te bu rakam 90 bin oldu. Yüzde 40'lı bir düşüş var. Ortalama yıllık yeni konut ihtiyacı İstanbul'da 130 binlerde olması gerekirken 2023'te de 2024'te de 72 binlerde seyretti. Yüksek faiz ve düzenlemeler neticesinde konut kredili satışların payında ciddi düşüş oldu. Toplam krediler için konut kredilerinin payı 2018 yılında yüzde 13 iken bu yıl yüzde 5'e düştü."



6 YENİ PROJE

Yeni projeler hakkında da bilgi veren Kabadayı, "Devam eden projelerimize ilaveten Şile'de otel ve 100 adet villadan oluşan projemiz ile Bahçeşehir'deki 2.000 konutluk projemizde inşaat çalışmalarımıza başladık. Bu yıl içinde Hasköy'de 116 konut ve Göktürk'te 240 konuttan oluşan projelerimize de ruhsat süreçlerinin tamamlanmasından sonra başlamayı planlıyoruz. Dört proje ile beraber bu yıl İstanbul ve İzmir'de 6 yeni projeye başlayacağız" dedi.



ÇİNLİLER EV ALIYOR

YURTDIŞINDAN gelen yabancı yatırımcı talebiyle ilgili de bilgi veren Kabadayı, şunları anlattı: "Son dönemde ağırlıklı Çinli ve İranlı yatırımcılardan talep alıyoruz. Çinliler pazarda 3-4 yıldır varlar ve dünyanın her yerinden konut alıyorlar. Tüm satış ofislerimizde hareketlilik var.



AVRUPA VE KÖRFEZ RADARDA

YURTDIŞI yatırım planları hakkında da bilgi veren Kabadayı, "ABD'deki yatırımımızdan sonra Avrupa'da ve Körfez'de fırsatları araştırıyoruz. Bu yıl sona ermeden bir pazara daha açılma hedefimiz var. Hedefimiz global bir oyuncu olmak" dedi