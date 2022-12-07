Konut fırsatçıları yine sahnede! Faiz indiriminin konuşulması bile yetti

KONUT FIRSATÇILAR KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİNİ BEKLİYOR



Nizameddin Aşa, "Faiz indirimi fiyatların yükselmesine neden olabilir ama mal sahipleri istediğini bulamayacak çünkü fiyatlar tavan halinde. Mevcut fiyatlar üzerinden bir talep yok" ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni konutlar çok yüksek fiyatlarda. Faiz indirimi ile piyasada yine artış olacak gibi. Çünkü fırsatçılık beklentisi var. Faizin düşeceği konuşulduğu için evlere yeniden talep oluşacağı için mal sahipleri fiyatı yükseltmeyi düşünüyor ama umduğunu bulamayacak. Fırsatçılık olmasaydı konut fiyatları düzelirdi. Pandemi döneminde yapılan konut kampanyası ile fırsatçılık oldu ve piyasa o zaman yükseldi."