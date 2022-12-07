Konut fırsatçıları yine sahnede! Faiz indiriminin konuşulması bile yetti

Konut fiyatlarında temmuz ayından bu yana fiyatlar yüzde 15 civarı düştü. Talep ve satış geriliyor, tüketici yüksek fiyatlardan artık konut almak istemiyor. Hükümet konut sektörünü canlandırmak ve kiracıların ev sahibi olması için düşük faizli konut kredisi üzerinde çalışmalarını sürdürürken fırsatçılar da yapılacak yeni açıklamayı bekliyor.
"FİYAT ARTIRMAYI DÜŞÜNENLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYACAK"
Evini satmak isteyen ancak düşük faizle kredi imkânı olacağını duyan fırsatçılar internetten ve emlakçılardan ilanları kaldırıyor, "satışı yapmaktan vazgeçtim" diyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa: "Fiyat artırmayı düşünenler hayal kırıklığı yaşayacak. Beklenen faiz düzenlemesi piyasayı fırsatçılar nedeniyle olumsuz etkileyecek gibi duruyor" dedi ve detayları SABAH'a anlattı.
"TEMMUZ AYINDAN BU YANA YÜZDE 15 CİVARI DÜŞÜŞ VAR"
Konut almak isteyenler son günlerde en çok konuşulan konuyu merakla takip ediyor. Tüketicinin beklentisi alt, orta ve yüksek gelir grupları için 3 farklı faiz oranı düzenlemesi oldu. İşte bu beklenti fırsatçıların iştahını da kabarttı. Konut, iş yeri ve arsasını satmak isteyenler teker teker ilanlarını internetten ya da emlakçıdan kaldırıyor. Bazı fırsatçılar ilan iptali yerine fiyat artıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa: "Fırsatçılık yaparak, satış ilanını çekerek fiyat yükseltmeyi düşünenler iki sene önce istediğini aldı. İki yıl önce konut fiyatları düşüktü iki yüz bin, üç yüz bin civarındaydı fiyatlar, ikiye katlandı ama yine alım oluyordu. Şimdi bir konut için 5-6 milyon vs. söyleniyor tabii kimse almıyor ve alamıyor. Temmuz ayından bu yana yüzde 15 civarı düşüş var" dedi.
KONUT FIRSATÇILAR KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİNİ BEKLİYOR
Nizameddin Aşa, "Faiz indirimi fiyatların yükselmesine neden olabilir ama mal sahipleri istediğini bulamayacak çünkü fiyatlar tavan halinde. Mevcut fiyatlar üzerinden bir talep yok" ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:
"Yeni konutlar çok yüksek fiyatlarda. Faiz indirimi ile piyasada yine artış olacak gibi. Çünkü fırsatçılık beklentisi var. Faizin düşeceği konuşulduğu için evlere yeniden talep oluşacağı için mal sahipleri fiyatı yükseltmeyi düşünüyor ama umduğunu bulamayacak. Fırsatçılık olmasaydı konut fiyatları düzelirdi. Pandemi döneminde yapılan konut kampanyası ile fırsatçılık oldu ve piyasa o zaman yükseldi."
MÜTEAHHİTLERİN DÜŞÜK BEYAN TALEBİ
Bazı müteahhitler sıfır daireler için belirli miktarda kredi başvurusunun yapılmasını istiyor geriye kalan ücreti ise kredi başvurusu olmadan verilmesini talep ediyor. Konu hakkında İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa şunları söyledi: "O konuda bizim de sıkıntımız var. İş ilerliyor ve tam tapu sırasında tıkanıyor, tabii düşük beyan yüzünden. Bunun hatalı ve yanlış olduğunu ifade ediyoruz ama adam işine gelirse diyor ve satmıyor. Evi çok beğenen kişiler düşük beyana razı geliyor ve alıyor."
ÖNCE İLAN KALDIRILYOR SONRA FİYAT ARTIRILIYOR
İstanbul'da emlakçılık yapan İbrahim A: "Satılık ve kiralık fiyatlar çok yükseldi. Bir şey duyan hemen fikir değiştiriyor. Dün 2 satılık ilan kaldırdık çünkü satmaktan vazgeçtiler. Bu durum bizim işlerimizi de olumsuz etkiliyor."
Konut almak için satıcı ile anlaşan Sema B: "Evi gördük fiyatta anlaştık ama ertesi gün satıştan vazgeçtiler ve nedenini söylemediler. Birkaç gün sonra o dairenin fiyatı artırılarak ilana verildi açıkçası şaşırdık."
Ev almak isteyen otuz yaşındaki Berat Atmaca: "Faiz düşse de mal sahipleri fiyat artırıyor. Beklenen kampanyanın faydalı olması için konut satıcılarına bir düzenleme yapılması gerekir" ifadesini kullandı.