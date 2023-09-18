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Giriş Tarihi: 18.9.2023 14:57

Konut fiyat endeksi açıklandı

Konut fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 oranında arttı.

İHA
Konut fiyat endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 31,2 oranında artış gösterdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 82,7, 105,2 ve 97,1 oranlarında artış gösterdi.

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Konut fiyat endeksi açıklandı
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