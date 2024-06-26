Konut fiyatında 2.5 yılın en yavaş artışı

Konut fiyatlarında reel kayıp serisi devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konut fiyat endeksine göre Nisan ayında konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 48.42 olarak kaydedildi. Böylece yıllık artış Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında yıllık yüzde 69.80'lik artış görülmüştü. Konut fiyatları reel olarak yüzde 13.3 azaldı. Nisan ayında konut fiyatlarında aylık artış ise yüzde 2.24 olarak kaydedildi. Metrekare fiyatı Türkiye'de 32 bin 443 TL, İstanbul'da 46 bin 213 TL, İzmir'de 38 bin 29 TL, Ankara'da ise 25 bin 609 TL olarak gerçekleşti. Son 1 yıllık artışlar İstanbul'da yüzde 37.6, Ankara'da yüzde 58.9, İzmir'de yüzde 45.1 oldu. İstanbul'daki konut fiyatlarında, yüzde 19'la ölçülebilen son 14 yılın en yüksek reel fiyat düşüşü oldu. Son 1 yılda İzmir'de reel düşüş yüzde 14.6, Ankara'da ise yüzde 6.4 olarak gerçekleşti.