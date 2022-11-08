Konut fiyatları için ibre aşağı döndü! Bakan Kurum: Sosyal konut projelerini bu yüzden yapıyoruz

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 3 MİLYON KONUTUMUZUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK"

Türkiye'de kentsel dönüşüm tarihinin çok eskiye gitmediğini söyleyen Bakan Kurum, "Özellikle son 20 yılda dönüştürdüğümüz riskli yapılar ve alanlar, ürettiğimiz sosyal konutlar ve etkin bir şekilde yürüttüğümüz yapı denetim sistemimizle birlikte ülkemizde güvenli yaşam alanları sağlamak için epeyce bir yol kat ettik. Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık" dedi.

"2028 YILINA KADAR 500 BİN SAĞLAM KONUT KAZANDIRACAĞIZ"

Kurum, 81 ilde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu an halihazırda sahada 250 bin konutun dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. İlan ettiğimiz sosyal konut kampanyamızla da ülkemize 2028 yılına kadar 500 bin sağlam ve güvenli konutumuzu kazandıracağız" dedi.