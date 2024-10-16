Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Eylül 2024'te aylık yüzde 1, yıllık yüzde 27.4 arttı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu. KFE, eylülde yıllık yüzde 27.4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14.7 oldu. Konut fiyatlarındaki reel kayıp 2018 yılını geride bıraktı. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1.2, Ankara'da yüzde 2.2 ve İzmir'de ise yüzde 0.8 artış görüldü.