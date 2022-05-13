Konut ilanları mercek altında

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Nureddin Nebati, Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 6-7 civarında büyüyeceğini belirterek, "Bu büyüme, salgına, savaşa, öldük-bittik diyenlere rağmendir" dedi. Enflasyonla mücadelenin topyekün olması gerektiğine işaret eden Nebati, "İş insanları da sorumluluk almalı, ellerini, yüreklerini taşın altına koymalı" diye konuştu. Fahiş fiyata ve stokçuluğa asla izin vermeyeceklerine değinen Nebati, "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Paket açıklanmadan önceki tüm verileri aldık, ilanlar incelendi. Ertesi gün aykırı işlem yapanların tamamı belirlendi. Birilerinin bizi aldatmasına izin vermeyiz. Bunu yapanlar bilsin ki enselerindeyiz" dedi.BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ekonomide çarkların döndüğüne dikkat çekerek, "KOBİ'lerin finansmana erişimi kritik öneme sahip. Mart 2022 itibarıyla aktif büyüklükleri 252 milyara ulaştı" diye konuştu.FKB Başkanı Aynur Eke de banka dışı finansın sistemdeki payının yüzde 14 olduğunu, bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 40'a ulaştığını kaydetti.