Konut satışlarında düşüş devam edıyor

PMG Türkiye tarafından hazırlanan "İnşaat ve Gayrimenkul Sektörel Bakış Raporu" 2024 yılı 1. çeyrek rakamlarına göre Türkiye genelinde konut satışları 279 bin adet ile düşüş trendini sürdürmeye devam etti. Konut satışı sayısı konut fiyatlarındaki ani yükseliş, konut kredisi faiz oranlarındaki artış, krediye erişim zorluğunun devam etmesi ve ipotekli konut satışlarındaki azalışla 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 1.3 geriledi. 2024 1. çeyrekte İstanbul 48 bin ile Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan şehir oldu. Türkiye'de Mart 2024 itibarıyla 1.230,5 seviyesinde seyreden konut fiyat endeksi (KFE) 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 52 artış gösterirken reel bazda yüzde 9,8 azaldı. Endeks değerleri nominal olarak bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 40.4, 63.9 ve 49.5 oranlarında arttı.2023 yılı 4. çeyrekte kullandırılan konut kredisi tutarı bir önceki çeyreğe göre yüzde 52.36 azalırken tutar, geçmiş yıllarda 4. çeyrekteki tutarlara göre düşüş gösterdi. Bu dönemde kullandırılan konut kredisi sayısının 15 bin adete gerilemesiyle 2023 yılı 4. çeyrekteki ortalama konut kredisi, konut bedellerindeki artışı yansıtacak şekilde 711 bin TL oldu.