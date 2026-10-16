Konut satışlarında ilk el hareketliliği! TÜİK rakamlarla açıkladı: Konut ve iş yeri satışları yükseldi

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 23 BİN 397, DİĞER KONUT SATIŞLARI 118 BİN 993 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında artarak 23 bin 397 oldu. Diğer konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 oranında azalarak 118 bin 993 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %16,4 diğer satışların payı %83,6 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI EYLÜL AYINDA %3,8 ARTTI



Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %3,8 arttı; ikinci el konut satışları %15,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %5,5 arttı; ikinci el konut satışları aynı kaldı.