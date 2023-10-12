Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifi komisyonda

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, resmi verilere göre Türkiye'de yaklaşık 30 bin civarında turizm amaçlı kiralanan konut bulunduğunu belirterek, çok sayıda kayıt dışı konut kiralandığı da dikkate alındığında yasal düzenleme yapılarak kayıt dışılığın önlenmesinin, kuralsız şekilde faaliyet gösteren bu sektörün ülke turizmine verdiği zararların giderilmesinin zaruret haline geldiğini söyledi.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yaptığı sunumda, son yıllarda konutların kısa süreli kiralamasının oldukça yaygınlaştığını ve konutların adeta turizm sektörünün bir alt kolu haline geldiğini ifade etti.

İspanya, İtalya, Fransa ve ABD örnekleri incelendiğinde, genel olarak bu ülkelerde turistik amaçlı kiralanan konutların ve turistlerin bilgilerinin kamu düzenini koruma amacıyla kayıt altına alındığını anlatan Kaya, bu ülkelerde vergi potansiyelini artırmaya yönelik düzenlemeler olduğunu, yükümlülüklere uyulmadığında yaptırımların öngörüldüğünü kaydetti. Oğuzhan Kaya, Türkiye'de resmi verilere göre yaklaşık 30 bin civarında turizm amaçlı kiralanan konut olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bunun yanı sıra çok sayıda kayıt dışı konut kiralanması yapıldığı da dikkate alındığında, yasal düzenleme yapılarak mevzuattaki eksikliğin giderilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, kuralsız şekilde faaliyet gösteren bu sektörün ülke turizmine verdiği zararların giderilerek turizm hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi zaruret haline gelmiştir." diye konuştu.

AK Parti'li Kaya, Türkiye'nin 2028 yılı hedefi olan 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşılabilmesi amacı doğrultusunda sektörde gösterdiği büyük ilerlemenin, turistik konutların da dahil olduğu bir sistemle artarak devam etmesi için düzenleme yapılarak, Türkiye'nin dünya turizm sektöründeki trendlere uyum sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Kaya'nın ardından milletvekilleri görüş ve eleştirilerini dile getirmeye başladı.