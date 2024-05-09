Konutta artış eğilimi yavaşlıyor

Konut fiyatlarındaki artış eğiliminin yavaşladığını belirten Karahan, "Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici fiyatlarındaki artış eğiliminin altında seyretmektedir. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz" dedi. Kredi faizlerinin geldiği seviyenin iç talebin yavaşlamasına destek vereceğini vurgulayan Karahan, şunları anlattı: "TL mevduat payı artmaya devam etmektedir. Tüketici kredi büyümesi yavaşlamaktadır. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevede mevduat faizlerinin TL'ye geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacak. Son dönemde yabancı para kredilerin arttığını gözlemliyoruz."Karahan, 500 TL'lik banknotların çıkıp çıkmayacağına yönelik sorulara da şu yanıtı verdi: "Tedavüldeki küpür kompozisyonuna ilişkin gelişmeleri izliyoruz. İhtiyaç olması durumunda gerekli adımlar atılabilir." Swap kanallarında yetkinin TCMB'de olmadığını bildiren Karahan, asgari ücret konusunda da tavsiyenin söz konusu olmadığını kaydetti.