Konya, geleceğini üretim ve ihracatla kurguluyor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın sanayide yükselen bir şehir olduğunu söyledi. Konya'nın bir zamanlar coğrafya kitaplarında Türkiye'nin tahıl ambarı olarak anlatıldığını, şehrin tarımdaki bu gücünü koruduğunu ancak son dönemde sanayide gösterdiği başarılarla sanayicilik kimliğini de pekiştirdiğini ifade eden Başkan Büyükeğen, Konya'nın geleceğini sanayi üretimi üzerine kurguladığının altını çizdi.Büyükeğen, "Şu anda 12 organize sanayi bölgemiz, 100'ün üzerinde sanayi sitemiz ve şehrimizin muhtelif yerlerinde üretim yapan sanayi tesislerimizle sanayide öncü şehirler arasındayız. 200'e yakın ülkeye yıllık 3 milyar 200 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Kilogram başına ihracatımızı son 5 yılda 1.63 dolardan 2.19 dolara çıkarmayı başardık" ifadelerini kullandı.Pek çok sektörde Türkiye'de öncü şehirler arasında yer alan Konya'nın, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüdüğünü vurgulayan Büyükeğen, "Türkiye'nin makine ihracatında 4., savunma ve havacılıkta 4., otomotiv yedek parça ihracatında 7. sıradayız. Ayakkabı, metal işleme, gıda, ilaç ve gıda takviyesi, kimya, ambalaj gibi pek çok sektörde de önce çıkıyoruz" dedi.