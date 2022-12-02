Konya TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine, ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde yapılacak konutların kura çekimine başlandı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

İsmi açıklananlardan 52 yaşındaki Mustafa Aydın, çok mutlu olduklarını belirterek, "Son anda ev sahibi olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah nasip etti." dedi.

Kızı Nesibe Aydın da babasının ismini duyunca inanamadıklarını, çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Kura çekimi, yarın Mevlana Kültür Merkezi'nde devam edecek.