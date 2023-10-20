Kop Tüneli’nde 800 işçi gece gündüz çalışıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımına devam edilen Erzurum-Bayburt arasında ki 6.5 kilometrelik Kop Tünelinde kazı çalışmaları devam ediyor. Özellikle kış aylarında güçlükle ilerlenebilen yolda tamamlanacak olan tünel ile güvenli geçişin adresi haline gelecek.

Gece gündüz esasıyla 400 işçinin çalıştığı tünelin 8 bin 100 metresi kazıldı. Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, "Şu an sol tüpte girişten itibaren bin metre kazı destek sağlandı.

Sağ tüpte de yine bin metre olarak, Erzurum tarafından girişte bin metre ilerledik. Bayburt tarafından baktığımız zaman ilerlememiz daha fazla. Yaklaşık 4 bin 500-5 bin metre civarında. Sol tüpte de yaklaşık bin 365 metre ilerleme sağlandı.

Şu an itibarıyla 8 bin 100 metresinde kazı destek sağlanmış durumda. Geriye 4 bin 900 metrelik kısım kaldı. Bağlantı yolunda 2 bin 950 metrede toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalar devam ediyor" dedi.