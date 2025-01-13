Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol, köprü ve tünellerin yeni geçiş ücretlerini açıkladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek geçiş ücreti 47 TL'ye çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." Otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

İŞTE OTOMOBİLLER İÇİN YENİ TEK YÖN GEÇİŞ ÜCRETLERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL

1915 Çanakkale Köprüsü 795 TL

Osmangazi Köprüsü 795 TL

Ankara-Niğde Otoyolu 590 TL