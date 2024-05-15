Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yeni tarife

Köprü ve otoyolların geçiş ücretleri bugünden geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler otomobiller için 15 liradan 24 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 35 liradan 49 liraya çıktı. Yeni tarife ile Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ücreti de 419 lira oldu. İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu'nun ücreti otomobiller için 134 lira, İstanbulİzmir Otoyolu ise Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil 984 lira olarak belirlendi.