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Giriş Tarihi: 7.2.2025 12:27 Son Güncelleme: 7.2.2025 12:35

Körfezle 5 yılda 126,7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle 2020-2024 döneminde gerçekleştirdiği ihracat rakamları belli oldu. Söz konusu yıllar arasında en fazla ihracat yapılan ülke 59,8 milyar dolarla Irak olurken Birleşik Arap Emirlikler ile ihracatta yaşanan 3 katlık artış dikkati çekti.

AA
Körfezle 5 yılda 126,7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen verilere göre, Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı 2020-2024 döneminde 126,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 59,8 milyar dolarla Irak olarak açıklanırken Birleşik Arap Emirlikleri ihracatta 3 kat artış yaşandı.

Türkiye ile "Körfez ülkeleri" olarak tabir edilen Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Umman arasında son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler ve ekonomiye dair anlaşmalar, diplomatik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağladı. Bu gelişmeler, taraflar arasındaki dış ticaret rakamlarına da yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin anılan ülkelere 2020-2024 dönemindeki toplam ihracatı 126 milyar 696 milyon 510 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

IRAK ZİRVEDE

Ülke bazında değerlendirildiğinde söz konusu 5 yılda en fazla ihracat yapılan ülke 59,8 milyar dolarla Irak oldu. Bu dönemde BAE'ye yapılan ihracat da 3 katına çıkarak, 2,8 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükseldi. İran ve Suudi Arabistan da ihracatta öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Bu dönemde Körfez ülkelerinden ithalat dalgalı bir seyir izledi. Geçen yıl itibarıyla son 5 yılda bu ülkelerden alınan mallar için 83,4 milyar dolar ödendi.

DIŞ TİCARET FAZLASI 9,6 KATINA ÇIKTI

Körfez ülkeleriyle dış ticaret dengesi de bu dönemde Türkiye lehine seyretti. Türkiye, 2020'de 1,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken bu rakam 9,6 katına çıkarak 14 milyar dolara kadar yükseldi. Bu gelişmede BAE'ye ihracatta yaşanan hızlı yükseliş etkili oldu.

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle dış ticaretinin (bin dolar) 2020-2024 dönemindeki gelişimi şöyle:

Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024 Toplam
İhracat 19.048.433 22.168.850 25.948.919 29.154.833 30.375.475 126.695.745
İthalat 17.580.228 12.476.429 16.646.782 20.321.456 16.347.389 83.372.284
Ticaret Dengesi 1.468.205 9.692.421 9.302.137 8.833.377 14.028.086 43.323.461

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Körfezle 5 yılda 126,7 milyar dolarlık ihracat
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