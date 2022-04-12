Koronavirüs döneminde İmece usulü çay toplama 100 milyon dolar bıraktı

Doğu Karadeniz'de çay sezonu yaklaştı. Havaların ısınmasıyla çoğu müstahsil bahçesini gübreledi, yeni sezona hazırlığını tamamladı. Doğu Karadeniz'in engebeli arazilerinden çıkıp sofralarımızda yerini alan çay, şüphesiz Türk insanının vazgeçilmezi. Rize'de zor arazi şartlarında yetiştirilen çayın toplaması zor olması sebebiyle Rizeli müstahsiller yıllarca yabancı uyruklu işçilerle çay hasadını yapıyordu. Rize'ye çay toplamak için başta Gürcistan olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Senegal, Nijerya ve Güney Afrika ülkelerinde ortalama 40 bin işçi geliyordu.

Fakat pandemi nedeniyle sınır kapıları kapanınca yabancı uyruklu işçiler Türkiye'ye giriş yapamamıştı. Dışarıdan işçi gelemeyince Rizeli çay üreticileri de kendi çaylarını kendileri toplamak zorunda kaldı. Kimi bölgelerde ise unutulmaya yüz tutmuş olan imece kültürü yeniden canlandı. Komşular, akrabalar, tanıdıklar bir araya geldi, sırayla birbirlerinin çayını topladı. Hal böyle olunca 2021 yaş çay sezonunda yaklaşık 40 bin yabancı uyruklu çay işçilerine yaklaşık ödenen 100 milyon dolarlık ücret ödenmedi ve bu para Türkiye'de kaldı.

"VATANDAŞIMIZIN PARASI İMECE USULÜYLE CEBİNDE KALDI"

Yabancı işçilerin gelmeyişi ile ortalama 100 milyon dolar gibi bir paranın Türkiye içerisinde kaldığını ifade eden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Koronavirüs bazı konularda bize çok zorluklar getirmiş olsa da bazı konularda da faydaları oldu. Mesela bölgemize yabancı işçinin gelişi olmadı. Yaklaşık 40 bin yabancı işçi gelirdi. Burada çalışır, para kazanır ve kazandığı parayı memleketine getirirdi. Koronavirüs nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında bu olmadı. Bunun yaklaşık tespiti de 100 milyon dolar civarlarında bir rakamdı. Bölgemizde para kalmıyordu ama kalıyormuş gibi görünüyordu. Aslında direk kayıtsız olarak yurt dışına çıkıyordu. Koronavirüs nedeniyle yabancı işçiler gelmeyince bu para bölgemizde, vatandaşın cebinde kaldı" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE TEKRAR BİRBİRİMİZE YARDIM ETMEYİ ÖĞRENDİK"

Pandemi döneminin imece usulü yardımlaşmayı yeniden canlandırdığını ifade eden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Eskiden imece usulü vardı. Hastalarımıza, ihtiyaçlılarımıza yardım edilir onların ihtiyaçları görülürdü. Şimdi ise imece tekrar başladı. İhtiyacı olan komşumuzun tarlası da yapılıyor, çayı da toplanıyor. Eski imece usulünün tekrar ortaya çıkması hem gençlerimize eskiden yaşanmış olan bu duyguyu tattırıyor, hem de bizim için ürünün dalda kalmasını önlüyor. Güzel bir süreç yaşanıyor. İnşallah yeni sezonda da bu şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.