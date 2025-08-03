Köyüne dönene büyük fırsat! Tarım için arazi, oturmak için ev: İşte detaylar...

Köyden kente göçler ve gençlerin çiftçiliği tercih etmemesi nedeniyle giderek önemli bir sorun haline gelmeye başlayan tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için düğmeye basılıyor. Köyünde kalacak ya da geri döneceklere hazine arazisi tahsisi, kredi, teşvikler, evlerine yapmalarına yönelik destekler sağlanacak.

EKK'DA ELE ALINDI

Son yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında önemli bir sorun haline gelmeye başlayan tarımsal üretimin sürdürülebilirliği gündeme geldi. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla gençlerin tarıma yönlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirildi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçi destek mekanizmaları kapsamında ilave adımlar değerlendirildi.

BAKANLIKLARDA SEFERBERLİK

Gençlerin ve kadınların kırsalda ve tarım üretiminde kalması için alınacak önlemler uzun uzun tartışıldı. Bu kapsamda Aile ve Tarım bakanlıkları başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların kendi alanlarında öneriler hazırlaması ve bunların hayata geçirilmesi benimsendi.

EV, ARAZİ, TEŞVİK

Toplantıda bazı öneriler de gündeme geldi. Buna göre köyüne dönmek veya kırsalda tarımla uğraşmak isteyenlere bedelsiz hazine arazisi tahsisi, düşük faizli kredi, teşvik uygulamaları devreye alınacak. Özellikle gençlerin kırsalda kendi işlerini kurması ve bunu tarım alanında yapmasına yönelik devlet imkanları seferber edilecek. Ev yapımı, tarım ile ilgili her türlü araç-gereci almaları için destek sağlanacak. Alınacak önlemlerle hem tarımsal üretimin artırılması hem de atıl hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.