Koza Altın’ın ismi ‘Türk Altın’ oldu

Dünya üzerinde 800 milyondan fazla kişinin elektriğe ulaşamaması ve bu insanların büyük çoğunluğunun Afrika'da yaşaması insanlığın sürdürülebilirliği için bir tehdit olarak görülüyor. Yerküre üzerinde her saat ortalama 210 milyon megavat enerji tüketildiğini ifade eden Starkgen Jeneratör Genel Müdürü Murat Erkmen, "Sınırlı kaynaklara sahip dünyamızda geleceğimizi yöneten yapay zekâ, elektrik enerjisinin yüzde 2'sini kullanıyor. 2026'da Japonya'nın kullandığı elektrik kadar enerji harcayacağı tahmin ediliyor. Şimdilik önceliğimiz olmadığını düşündüğümüz yapay zekânın enerji tüketim oranı, jeneratörlerin geleceğin yapılanmasındaki önemli rolünü bir kez daha hatırlatıyor" dedi. Jeneratörlerin mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir makina olduğunu ifade eden Erkmen, "Dünya jeneratör sektöründe ağırlıklı olarak dizel motorlu ürünler kullanılıyor. Artık enerji verimliliği ve karbon ayak izini azaltmaya odaklanılıyor. Starkgen olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla uyumlu hibrit jeneratörler ve IoT özellikli sistemlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin ismi "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olarak değiştirildi. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ticaret ünvanı olan "Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olarak değişmesine karar verilmiştir" denildi.

2015'TE KAYYUM ATANDI

Firari FETÖ'cü Hamdi Akın İpek'e ait Koza İpek Holding bünyesindeki 12 şirketten biri olan Koza Altın İşletmeleri'ne, Ankara 5. Sulh Mahkemesi'nin 26 Ekim 2015 tarihli kararıyla kayyum atanmış ve şirket 22 Kasım 2016 tarihi itibarıyla önceTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na, sonra Hazine'ye ardından da Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti. Koza İpek Holding şirketleriyle ilgili, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği müsadere kararını, Yargıtay 3. Ceza Dairesi onamıştı, yargılama 8 yıl sürmüştü. Ayrıca, "Tahkim" olarak bilinen uluslararası mahkeme de oy birliğiyle Türkiye lehine karar vermişti. FETÖ/PDY firarisi Akın İpek'in, Londra'daki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı 6 milyar dolarlık dava da reddedilmişti. Başka bir davada ise İngiltere Yüksek Mahkemesi, TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin hukuka uygun olduğunu kabul ederek Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddetmişti.

TVF BÜNYESİNDE

Güncel olarak TVF bünyesinde faaliyetlerine devam eden Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin isminin Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Şirketimiz ticaret ünvanı olan 'Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile, 'Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi' olarak değişmesine karar verilmiştir. İlgili Kamu Kurumları'nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."