Kraliyet nişanıyla gezintiye çıkan Charles ve Camilla Ülker Godiva’ya gitti

Tahta oturduğundan beri ortak kraliyet nişanıyla ilk defa dışarıya çıkan İngiltere Kralı Charles ve Kraliçesi Camilla, Londra'da bulunan Ülker Godiva'ya gitti. Ülker Godiva'nın da içinde olduğu Covent Garden'a ziyarette bulunan ikili Godiva'nın çikolata kaplı çilekleriyle karşılandı.

BASININ İLGİ ODAĞINDA

İngiltere'nin yeni Kralı Charles, taç giydiği günden bu yana hemen hemen gittiği her yerde basının ilgi odağı oluyor. 74 yaşındaki Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Londra'da bulunan ve Ülker Godiva'ya ait olan Covent Garden'a ziyarette bulundular.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ilk defa ortak kraliyet nişanıyla dışarı çıkıyorlar. İkili, Covent Garden'da Godiva'nın çikolata kaplı çilekleriyle karşılandı.

Ziyaretleri sırasında Charles ve Camilla, pazar tüccarları, bölgedeki sanatçılar ve başka birçok işletme yetkilisi ile bir araya geldi.

KİLİSEDE ZİYARETÇİ DEFTERİNE İMZA

Charles, bölgedeki bir kiliseye ziyarette bulundu. Kiliseden ayrılmadan önce ise merhum Kraliçe Elizabeth tarafından imzalanan ziyaretçi defterine imza attı.

Charles ve Camilla'ya ilgi büyüktü. İngiltere bayraklarını sallayan pek çok çocuğun Kral ve Kraliçe'yi görmek için çok heyecanlı olduğu göze çarptı.