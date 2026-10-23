Kredi kartı kullananlar dikkat! Her 5 ödemenin 4’ü bu şekilde yapıldı

KARTLI ÖDEMELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KREDİ KARTLARIYLA YAPILDI

Eylül ayında kartlarla gerçekleştirilen 2 trilyon 965,5 milyar liralık ödemenin 2 trilyon 515,3 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı. Banka kartlarıyla yapılan ödemeler 442 milyar lira, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise 8,2 milyar lira oldu.

Yıllık değişim incelendiğinde, ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 35, banka kartlarında yüzde 39 arttı. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin tutarı ise yüzde 44 azaldı.