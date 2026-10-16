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Giriş Tarihi: 16.10.2026 17:05

Kredi kartı kullananlar dikkat! Takipteki alacaklar artıyor

BDDK verilerine göre, ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı 9 Ekim itibarıyla yüzde 6,83'e çıkarak önceki zirve olan yüzde 6,66'yı geride bıraktı. Bireysel kredi kartlarında takip oranı yüzde 5,9'a, bankacılık sektörünün genelinde ise yüzde 3,2'ye ulaştı.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Takipteki alacaklar artıyor
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Bankacılık sektöründe takipteki alacak oranlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı 9 Ekim itibarıyla yüzde 6,83'e yükselerek yeni rekor seviyeye ulaştı. Daha önce kaydedilen yüzde 6,66'lık zirvenin aşılması, ihtiyaç kredilerindeki takip oranlarının geldiği noktayı ortaya koydu.

BİREYSEL KREDİ KARTLARINDA DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Bireysel kredi kartlarında takipteki alacak oranı da yükselişini sürdürerek yüzde 5,9 seviyesine çıktı. Bankacılık sektörü genelinde toplam takipteki alacak oranı ise yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Veriler, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları ve sektör genelindeki takipteki alacak oranlarının 2024'teki düşük seviyelerin ardından yükselişe geçtiğini gösterdi. 2025 ve 2026 boyunca devam eden artış eğilimi, bireysel kredilerde geri ödeme performansının yakından izlenmesini önemli hale getirdi.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

İhtiyaç kredilerinde takip oranının tarihi zirveye ulaşması, bireysel kredi segmentindeki bozulmanın öne çıkan göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kredi kartları ve sektör genelindeki oranlarda da yükseliş görülmesi, takipteki alacaklardaki artışın yalnızca ihtiyaç kredileriyle sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BDDK #KREDİ KARTI
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Kredi kartı kullananlar dikkat! Takipteki alacaklar artıyor
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