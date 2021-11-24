Kart numarası nerede yazar? Kredi kartı numarası nedir, kaç haneli olur?

Online alışveriş esnasında, kart üzerinde yazılı olan bilgilerin alışveriş yapılan kanal tarafından oluşturulan sayfadaki ilgili boşluklara girilmesi gerekiyor. Bankalar tarafından müşterilerin her biri için özel olarak oluşturulan plastik kartların ön yüzünde yazılı olan kredi kartı numarası, müşterinin kimliğini belirleyen bir sayı grubu olarak tanımlanır.

Kredi kartı numarası kaç hanelidir?

Kredi kartı numarası 16 hanelidir. Kartın ön yüzünde yazılı olan bu 16 hanelik sayıdaki her bir rakamın anlamı vardır. İlk rakam kartın Visa mı MasterCard mı olduğunu gösterir. Visa kredi kartlarının numrası 4, MasterCard kredi kartlarının numarası 5 ile başlar. Kartın ilk 6 rakamı kartın hangi bankaya ait olduğunu gösterir. Son rakam ile ilk altı rakam arasındaki rakamlar banka tarafından müşteriye atanış kart numarasıdır.

Kredi kartı numarası nerede yazar?

Kredi kartı numarası; 16 haneli olarak, kredi kartının ön kısmında alt tarafa doğru, kredi kartının enini kapatacak şekilde kabartma bir şekilde 4'er haneli olarak yazmaktadır.